O diretor esportivo do Besiktas, Önder Özen, inicialmente repetiu as críticas ao empresário de Salah, que recentemente também haviam sido feitas pelo presidente Serdal Adali. Segundo ele, o agente do jogador de ataque teria aumentado drasticamente, de última hora, suas exigências de comissão nas negociações por uma assinatura no Bósforo.

"Consigo imaginar que um esportista respeitado como Salah não soubesse de nada disso, mas nosso clube segue uma política específica da qual não abrimos mão", afirmou agora Özen à HT Spor. As comissões para agências de jogadores são regulamentadas por lei, e ignorar isso equivaleria a um "ato ilegal", enfatizou Özen. "Quando se trata do Besiktas, é nosso dever não nos colocar em uma situação assim."

Por enquanto, portanto, não há mais negociações com Salah, embora uma transferência do jogador de 34 anos para o Besiktas ainda não tenha melado de vez. "A oferta está na mesa. Se houver uma resposta a essa oferta, ela poderá ser analisada, mas não haverá outra", disse Özen. "Eles mencionaram que também estão em conversas com outros clubes, talvez cheguem a um resultado por lá. Nossa última oferta a Salah representa o ponto final."

Mohamed Salah ainda será a próxima peça do quebra-cabeça da ofensiva do Besiktas no mercado?

Salah deixou o Liverpool ao fim da temporada passada, após nove anos. Embora seu contrato originalmente ainda fosse até 2027, as duas partes chegaram a um acordo pela rescisão, motivo pelo qual o egípcio agora está disponível sem custos de transferência. Além de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, o rival local do Besiktas, o Fenerbahçe, também estaria entre os interessados em Salah.





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Para o Besiktas, o ex-jogador do Liverpool seria a próxima peça de uma notável ofensiva no mercado. Com Alexander Nübel, que chegou do Bayern de Munique por pouco mais de seis milhões de euros, o clube garantiu um novo goleiro de elite. Ao lado de Leandro Trossard (contratado do Arsenal por 18 milhões de euros), Salah poderia teoricamente formar uma temida dupla pelos lados do campo no futuro; além disso, o Besiktas trouxe Salih Özcan (sem custos de transferência, vindo do Borussia Dortmund), um nome de peso para a posição de volante. Também não deve passar despercebida a opção de compra de 30 milhões de euros, exercida por Orkun Kökcü, que já havia sido emprestado pelo Benfica na temporada passada.

Além disso, o Besiktas acertou com Vincenzo Italiano como novo técnico, depois de seu trabalho recente de muito sucesso no Bologna. A direção é clara: cinco anos após o até aqui último título turco, em 2021, o Besiktas quer voltar a competir mais com o rival local Fenerbahçe e, acima de tudo, com o campeão em série Galatasaray. Nas últimas cinco temporadas, um terceiro lugar em 2023 foi o melhor resultado, enquanto o Besiktas terminou a última temporada da Süper Lig em quarto lugar.