Noroeste x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pela segunda fase do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Noroeste e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), em Bauru, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda fase do Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

O Timão encerrou a primeira fase do estadual na liderança do grupo 9, com 25 pontos. Em dez jogos, foram oito vitória, um empate e uma derrota.

Já o Noroeste ficou na terceira posição do grupo 4, com 15 pontos somados. A equipe do interior ganhou quatro jogos, empatou três e perdeu outros três.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians:

Bruno, Cauan, Vinicius, Renato, Thomas, Abimael, Leonardo, Riquelme, Thalisson, Breno e Wesley.

Possível escalação do Noroeste: Wiliam, Davi, Gabriel, Augusto, Tulio, Danillo, ALison, Andrpe Luiz, Deividi, Fuilherme e Gabriel Cardoso.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Noroeste:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Noroeste x Corinthians DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Estádio Dr. Alfredo de Castilho - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileiro sub-20 3 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 EC São Bernardo Paulista sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Corinthians Brasileiro sub-20 8 de julho de 2022 15h (de Brasília) Corinthians x SV de Jaú Paulista sub-20 8 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Noroeste

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 0 x 0 Noroeste Paulista sub-20 29 de junho de 2022 Noroeste 1 x 0 São Carlense Paulista sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas