Noa Vahle: “Ele está completamente louco! Ele perdeu totalmente a cabeça!”

Noa Vahle não é fã dos métodos de treino, por vezes incomuns, do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, como conta a apresentadora no podcast HNM.
“Mikel Arteta, o técnico do Arsenal”, começa Vahle no podcast que ela faz com Hélène Hendriks e Merel Ek. “Ele é maluco! Ele é realmente completamente maluco. Ele está completamente fora de si, Hélène?”
“O Arsenal estava indo muito bem nesta temporada”, resume Vahle. “Mas agora a disputa pelo título com o Manchester City está ficando emocionante de novo. Então, talvez eles acabem perdendo tudo no último minuto.” Os Gunners lideram a tabela da Premier League, mas jogaram uma partida a mais que o Manchester City, que está três pontos atrás.
“Esses rapazes estão sob tanta pressão. Arteta está no Arsenal há sete anos e precisa ser campeão pelo menos uma vez. Este ano seria o ano em que isso teria que acontecer. Agora as coisas não estão indo bem e ele está fazendo um monte de coisas estranhas.”
Vahle cita alguns exemplos. “Ele instala caixas de som, das quais sai música espanhola bem alta.” Hendriks complementa. “Ele deu a todos uma caneta-tinteiro caríssima para que, depois do treino, escrevessem dez vezes: ‘vamos ser campeões’.”
“Ele inventa as coisas mais estranhas!”, continua Vahle. “Se eu fosse a grande estrela do Arsenal, diria: ‘toca a tua testa’. Ele também tem um labrador a andar pelo clube, porque isso ajuda a reduzir o stress.”
“No fim das contas, o que importa é como você prepara sua equipe para uma partida”, opina Vahle. “Pergunte isso a Ruud Gullit, Marco van Basten, René van der Gijp; todos eles dizem a mesma coisa: ‘fique tranquilo, basta passar a bola para a cor certa’.”
A repórter conclui, por fim, com o Ajax da temporada passada. “Foi assim também com Francesco Farioli, que não queria nem mencionar a palavra campeonato. Aí eu penso: caramba, pessoal…”