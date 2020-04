No Real Madrid, Reinier não deve seguir os passos de Vinícius Jr e Rodrygo

Ex-Flamengo deve ser emprestado pelo clube merengue, que fez o mesmo com Odegaard, Hakimi, Kubo e Reguilón

Diferentemente de Vinícius Junior e Rodrygo, Reinier, o mais novo brasileiro do , deve ser emprestado pelo clube merengue. Segundo o jornal Marca, Zinedine Zidane quer dar mais experiência ao brasileiro antes de utilizá-lo na equipe principal.

Reinier não estreou no time profissional do Real e fez apenas três partidas pelo Castilla, time da terceira divisão treinado por Raúl González. Nesses três jogos, foram dois gols e uma assistência. Veja aqui o primeiro gol do brasileiro com a camisa do Castilla.

O clube considera que Reinier, campeão brasileiro e da Libertadores com o em 2019, está pronto para jogar em alto nível. Porém, crê que o melhor, no momento, é emprestá-lo para que ele tenha minutos importantes na sua evolução e adaptação ao futebol europeu.

Outro empecilho que impede que Reinier siga os caminhos de Vinícius Junior e Rodrygo, que foram do Castilla direto para o time principal, é que o Real Madrid não tem espaço para inscrever mais um jogador extracomuntário na equipe.

As três vagas para jogadores fora da comunidade europeia estão preenchidas justamente pelos brasileiros já citados e por Éder Militão. O Brexit pode causar um problema caso o não haja um acordo sobre os jogadores nascidos no Reino Unido: Gareth Bale pode se tornar um jogador extracomunitário também.

Emprestar jovens talentos para que eles ganhem rodagem não é uma novidade no clube merengue. Achraf Hakimi está no e é um dos principais laterais direitos na e pode voltar ao Real Madrid.

Outro jogador emprestado que fez sucesso e pode ser utilizado por Zidane na próxima temporada é Martin Odegaard. O norueguês é um dos melhores jogadores do Real Sociedad, que faz uma ótima campanha em (o clube está em quarto lugar, com 46 pontos).

Sergio Reguilón e Kubo Takefusa também estão emprestados pelo Real e podem retornar em breve.

Reinier chegou à Espanha no começo do ano e tem contrato com o Real Madrid até o término da temporada 2025-26.