Oportunista, Reinier faz seu primeiro gol pelo Real Madrid B

Ex-jogador do Flamengo balançou as redes duas vezes na goleada sobre o Coruxo

Contratado junto ao no último mês, por cerca de 30 milhões de euros, Reinier brilhou durante a vitória do B sobre o Coruxo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pela 28ª rodada da Terceirona do Espanhol, o brasileiro de apenas 18 anos apareceu livre na grande área, e, de primeira, abriu o placar em Madri.

Mais artigos abaixo

Mais times

Fidalgo ampliou aos 19 minutos do primeiro tempo e Blanco, aos 12 da segunda etapa fez o terceiro do Real, antes de Reinier fechar a goleada já nos acréscimos.

Vale lembrar que em um primeiro momento, o jovem ficará à disposição do ex-atacante espanhol Raúl González no Real Madrid Castilla, o time B merengue, que disputa a terceira divisão espanhola. Vinicius Junior e Rodrygo fizeram o mesmo caminho antes de ganharem chances na equipe principal com o técnico francês Zinedine Zidane.