Como acontece com todos os grandes clubes da Europa, também na Juventus de Turim a maioria das estrelas ainda está em férias prolongadas após o Mundial. Por isso, o treinador Luciano Spalletti está a testar alguns talentos na pré-temporada. E há um, em particular, que está a chamar a atenção: Adin Licina.

No primeiro jogo de preparação, frente ao Basileia (0-0), há nove dias, o alemão de 19 anos fez a sua estreia pelos profissionais da Juve, ao entrar como suplente. Segundo o prestigiado jornal turinês Tuttosport , deixou uma "excelente impressão". No sábado, diante do Standard Liège (1-0), foi mesmo titular no flanco direito. Sob o título "Licina recebe aplausos", a Tuttosport escreveu na sua avaliação individual: "O melhor jogador da primeira parte. Destaca-se especialmente pelas suas ideias e iniciativa própria, recebendo até elogios de Spalletti." A Gazzetta dello Sport chamou-lhe o "jogador mais vistoso".

Ao que tudo indica, Licina deverá agora integrar também a próxima digressão de pré-temporada da equipa principal da Juve a Hong Kong e à Austrália. O polivalente ofensivo continua, assim, a seguir as pisadas de Kenan Yildiz.

Adin Licina: Bayern tem uma percentagem sobre uma futura venda

Yildiz trocou em 2022 a formação do Bayern pela Juve, sem custos de transferência, abriu caminho através dos sub-19 e dos sub-23 até à equipa principal e, entretanto, há muito que é um titular indiscutível. Também Licina saiu do campus de Munique, mas, tal como Yildiz na altura, acabou por não ver uma oportunidade realista de se afirmar na equipa principal.

Na época passada, jogou na primeira metade da temporada pela equipa de reservas na Regionalliga Bayern. No inverno, transferiu-se sem custos para a Juventus, seis meses antes do fim do contrato. Licina é representado pela mesma agência de Yildiz. Na Juve, assinou contrato até 2029. Segundo consta, o Bayern garantiu uma percentagem de 30 por cento sobre uma futura venda, bem como um matching right caso outro clube apresente uma proposta por ele numa fase posterior. Na segunda metade da temporada, Licina atuou pelos sub-23 na Serie C, o terceiro escalão, e somou dois contributos para golo em 11 jogos.

Tal como Yildiz (Regensburg), também Licina (Landshut) é oriundo da Baixa Baviera. Enquanto Yildiz joga pela seleção turca, Licina, que tem raízes bósnias e montenegrinas, representa a Alemanha ao nível federativo. No verão, participou no Europeu de sub-19 com a Alemanha. A equipa alemã só foi travada pela Espanha na final. Ainda assim, Licina foi titular apenas no terceiro jogo da fase de grupos, desportivamente irrelevante. Depois disso, prescindiu conscientemente de férias para tentar entrar no radar de Spalletti durante a pré-temporada da equipa principal e, até agora, o plano está a resultar.