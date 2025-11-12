Nigéria x Gabão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026

A seleção da Nigéria recebe o Gabão nesta quinta-feira (13), às 13h (horário de Brasília), pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Moullay Hassan Stadium, em Rabat, e possui transmissão ao vivo de CazéTV e FIFA+ (confira a programação completa de futebol aqui).

A equipe da Nigéria ficou na segunda posição do Grupo C das Eliminatórias da África, com 17 pontos conquistados em dez partidas e retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. O último jogo que disputou foi no dia 14 de outubro, contra o Benin, em casa, que terminou em uma vitória por 4 a 0.

Já o Gabão ficou na segunda posição do Grupo F, com 25 pontos, os quais vieram de oito vitórias, um empate e uma derrota em dez jogos. A última partida da seleção ocorreu no dia 14 de outubro contra o Burundi, em casa, e terminou com uma vitória por 2 a 0.

A seleção que levar a melhor na partida se encontrará com Camarões ou República Democrática do Congo, que estão do outro lado da chave, para disputar a final da repescagem. Quem ganhar o confronto ficará com a vaga africana na repescagem mundial, que acontecerá em março do ano que vem. As seleções da CAF (Confederação Africana de Futebol) classificadas diretamente para a Copa até o momento foram: Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde (estreante), Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana.

Prováveis escalações

Nigéria: Nwabali; Frederick, Ekong, Bassey e Onyemaechi; Chukwueze, Ndidi, Iwobi e Simon; Osimhen e Lookman. Técnico: Eric Chelle.

Gabão: Mbaba; Onfia, M’bemba e Manga; Lemina, Kanga, Ndong, Averlant; Obiang, Bouanga e Aubameyang. Técnico: Thierry Dieudonne Mouyouma.

Desfalques

Nigéria

Sem desfalques confirmados.

Gabão

Lesionados: Jim Allevinah, Shavy Babicka, Medwin Biteghe, Michel Mboula, Junior Noubi Fotso.

Quando é?