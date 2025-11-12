Camarões x República Democrática do Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026

A seleção de Camarões recebe a República Democrática do Congo nesta quinta-feira (13), às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Al-Barid Stadium, em Rabat, e possui transmissão ao vivo de CazéTV e FIFA+ (confira a programação completa de futebol aqui).

A equipe de Camarões ficou na segunda posição do Grupo D das Eliminatórias da África, com 19 pontos conquistados em dez partidas e retrospecto de cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. O último jogo dos Leões Indomáveis foi no dia 13 de outubro, contra a Angola, em casa, que terminou em 0 a 0.

Já a República Democrática do Congo ficou na segunda posição do Grupo B, com 22 pontos, os quais vieram de sete vitórias, um empate e duas derrotas em dez jogos. A última partida da seleção ocorreu no dia 14 de outubro contra o Sudão, em casa, e terminou com uma vitória por 1 a 0.

A seleção que levar a melhor na partida se encontrará com Nigéria ou Gabão, que estão do outro lado da chave, para disputar a final da repescagem. Quem ganhar o confronto ficará com a vaga africana na repescagem mundial, que acontecerá em março do ano que vem. As seleções da CAF (Confederação Africana de Futebol) classificadas diretamente para a Copa até o momento foram: Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde (estreante), Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana.

Prováveis escalações

Camarões: Onana; Tchatchoua, Castelletto, Nouhou, Nagida; Avom, Baleba, Anguissa; Nkoudou, Eyong, Mbeumo. Técnico: Marc Brys.

RD Congo: Mpasi; Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Mbuku, Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Essende, Bakambu. Técnico: Sebastien Desabre.

Desfalques

Camarões

Lesionados: Faris Moumbagna

RD Congo

Lesionados: Yoane Wissa.

Quando é?