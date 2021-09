Nico González: Barcelona tem um 'novo Busquets' surgindo na base em La Masia

O meio-campista, de 19 anos, já deu seus primeiros passos no futebol titular do Barcelona

Este é um momento de transição no Barcelona.

Na verdade, já faz algum tempo, mas a maneira como Lionel Messi conseguiu mascarar isso e manter o time disputando todos os campeonatos é uma prova da sua habilidade suprema.

Com a saída de Messi, porém, é claro o quão grande é o projeto de reconstrução que precisa ser realizado para colocar o Barça de volta no topo do futebol mundial.

O elenco precisa se reforçar com substitutos para os jogadores-chave da última década e, com as finanças apertadas, recorrer aos jovens é uma forma econômica de tentar preencher essas lacunas e, ao mesmo tempo, garantir que o time tenha uma conexão com os torcedores.

Nesse sentido, as coisas começaram bem. Antes de sua lesão no joelho, Ansu Fati parecia o herdeiro de Messi em cada centímetro, e agora tendo "tomado" a camisa 10 do argentino, o vencedor do NXGN 2021 deverá assumir o peso da responsabilidade quando retornar à plena forma.

Enquanto isso, Pedri, embora não seja um produto da base do time, é quase a reencarnação de Andrés Iniesta no meio-campo, e há esperanças de que outros que surgiram nos últimos meses acabarão por substituir os nomes de prestígio que vieram antes deles.

Alejandro Balde é considerado o sucessor de Jordi Alba de longa data como lateral esquerdo. Já foram feitas comparações entre Gavi e Xavi Hernández, mas há esperança de que Yusuf Demir seja o Neymar de Messi para Fati.

Talvez um dos jogadores mais difíceis de substituir nos próximos anos seja Sergio Busquets, já que existem poucos volantes como ele no mercado.

O Barça, no entanto, acredita que em Nico González eles têm um produto jovem, que pode, eventualmente, entrar no lugar do capitão da Espanha.

"Se buscarmos a excelência no Barcelona, Nico será o substituto do Busquets por muitos anos", disse Francisco Xavier Garcia Pimienta, ex-técnico do Barcelona B, sobre jovem de 19 anos.

Garcia Pimienta foi o treinador que deu a Nico sua estreia profissional quando ele fez sua primeira aparição pelo Barça B na terceira divisão espanhola aos 17 anos de idade, em 2019.

A partir daí, ele se tornou um titular regular do segundo time antes de fazer sua estreia na equipe principal no jogo de abertura do Barça na campanha de 2021/22, contra o Real Sociedad.

Filho do ex-jogador da seleção espanhola e lendário meio-campista do Deportivo La Coruña, Nico sempre pareceu destinado a se tornar um jogador de futebol, embora seus primeiros passos no campo nem sempre tenham sido suaves.

Nico começou a sua formação futebolística no Montañeros, mas não gostava de jogar nos seus campos interiores, ele afirmou que passou quase um ano afastado dos gramados antes de ser persuadido à voltar por seus pais.

Capaz de sair de casa e jogar com meninos dois anos mais velhos do que ele, Nico finalmente começou a se divertir no jogo e, como um garoto de 11 anos, chamou a atenção do Barcelona depois de impressionar jogando contra eles e o Real Madrid na juventude.

O Barça contratou Nico, e sua família se mudou para a Catalunha para ficar ao lado dele quando ele começou a treinar na base do clube.

Na verdade, ele se juntou ao Blaugrana como número 8, mas ficou claro para seus treinadores que seria mais adequado jogar como primeiro volante, em parte devido à sua altura de 1,88 cm e sua qualidade e confiança quando está com a bola.

"Apesar do fato de ele ter jogado por muitos anos como um 'interior' (meio-campista central), nós deixamos claro que ele é um pivô", disse Fran Artiga, que treinou Nico ao longo da base do Barcelona, à Goal.

"Ele é um jogador superinteligente, não só no futebol, mas também academicamente. Ele é muito talentoso e isso se reflete em campo. Ele terá um aprendizado rápido."

Esse processo só será aprimorado com a chance de aprender com Busquets, um dos melhores que já jogou nessa posição. Nico foi integrado à equipe de Ronald Koeman ao longo do verão.

Koeman tem monitorado o adolescente há cerca de um ano, depois de rumores de que ele perguntou: "Quem é aquele garoto loiro?" quando avistou Nico pela primeira vez durante uma partida da equipe juvenil, no início da campanha de 2019/20.

O Barça, no entanto, teve de batalhar para manter seu talento antes de firmar um novo contrato de três anos em julho, que inclui uma cláusula de liberação de 500 milhões de euros.

O Manchester City, onde Fran trabalhou anteriormente como treinador da base, estava supostamente interessado em trazê-lo ao Etihad Stadium na temporada passada, está não foi a primeira vez que clubes ingleses mostraram interesse em contratá-lo.

"Aos 16 anos, ele teve ofertas impressionantes para ir para a Premier League, que multiplicou por 10 a oferta feita pelo Barça", disse Fran no início deste ano, com relatórios da época sugerindo que tanto o City, quanto o Manchester United, estavam procurando adquirir Nico.

Ele optou por ficar na Espanha, no entanto, e agora está colhendo os benefícios, já que começa a deixar sua marca no Camp Nou.

Em apenas sua segunda aparição no time principal, ele foi apontado pelo técnico do Getafe, Michel González, por ter desempenhado um papel fundamental na vitória do Barça por 2 a 1, depois que Nico saiu do banco para "desacelerar o ritmo do jogo". Agora, espera-se que ele ganhe mais oportunidades, independentemente de Koeman permanecer como treinador por muito mais tempo.

"Estou convencido de que ele será um jogador importante", afirma Garcia Pimienta. "Ele vai se dar bem, porque tem o perfil de jogador do Barça."

Artiga concorda, mas faz questão de pedir cautela a todos os jovens jogadores que o Barça está subindo nesta temporada, dizendo: "Xavi e Iniesta se estabeleceram no time principal com 23 ou 24 anos, enquanto Nico tem apenas 19. O único que pulou todos o processo de aprendizagem foi Messi."

"Ele (Nico) é, no entanto, tecnicamente muito talentoso, muito inteligente e seu físico é perfeito. Com ele, temos a chance de construir um futebolista espetacular."

O Barcelona certamente espera que seja esse o caso. Ter um substituto para Busquets, pode garantir, pelo menos, um problema a menos em campo nos próximos anos.