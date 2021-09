James McAtee: o 'novo David Silva' do Manchester City que virou as costas para o United

O meio-campista de 18 anos está em busca de sua oportunidade no time profissional de Pep Guardiola depois de fazer um excelente início de temporada

Ser um jovem jogador do Manchester City com o apelido 'The Salford Silva' (em referência à sua cidade natal, Salford, e David Silva, lenda do time) significa ter que viver até a exaustão.

Essa é a posição em que James McAtee se encontra, depois que foi notado que alguns dos principais atributos do meio-campista eram extremamente semelhantes aos de David Silva, lenda do City.

Elegância na bola, pés rápidos, passes perfeitamente ponderados e um desejo feroz de manter a posse de bola; 'El Mago' tinha tudo isso, enquanto ele passou de ser descartado por ser muito pequeno e frágil para o modelo para os modernos meio-campistas replicarem ao longo de uma década.

O conjunto de habilidades de McAtee se encaixa nessa mesma descrição, e considerando que o jogador de 18 anos é capaz de desenvolver seu futebol enquanto joga no estilo de Pep Guardiola, baseado na posse de bola, há esperanças de que ele consiga uma vagana equipe principal do City durante o próximo ano ou dois.

A habilidade do jovem em campo, assim como o seu temperamento fora dele, o levaram aos tons abafados na academia do City nos últimos tempos, à medida que ele avançava através dos vários grupos etários para a Tropa de Desenvolvimento de Elite do clube.

Foi com esse time da TDE (ou sub-23) que McAtee conquistou o título da Premier League 2 na última temporada, contribuindo com oito gols e nove assistências em 23 partidas um ano depois de ser um dos membros mais jovens da equipe do City que venceu a FA Youth Cup em 2020.

Essas atuações lhe renderam a chance de treinar sob o comando de Guardiola nesta pré-temporada, e depois de ter participado dos amistosos da primeira divisão durante a meia-temporada, ele está agora se aproximando de uma verdadeira estreia profissional depois de um começo notável na nova campanha.

Em oito jogos pelo clube e pela seleção, ele marcou 13 gols, além de ter dado três assistências, com seus três hat-tricks pelo sub-23 provando ser suficiente para lhe render o prêmio de melhor jogador do mês de agosto da Premier League 2.

Em sua boa fase, McAtee - que não completa 19 anos até outubro - balançou as redes duas vezes e deu uma assistência contra o RB Leipzig durante uma atuação individual marcante na partida de abertura do City na UEFA Youth League (Liga dos Campeões para categorias inferiores), marcou um gol contra o primeiro time do Scunthorpe United no Troféu EFL e abriu sua conta para o time sub-20 da Inglaterra na estreia.

O impacto de McAtee na frente do gol é uma prova do trabalho que ele vem fazendo para melhorar na terceira linha do campo, tendo o desenvolvimento de Phil Foden, de um camisa 8 como Silva para um atacante artilheiro, como inspiração para um dos astros mais brilhantes da academia do City.

"Eu vi uma verdadeira fome dele para desenvolver sua efetividade de gols, e se desviar para aquele gol", disse o técnico da TDE, Brian Barry-Murphy, à Goal. "Ele é um jogador muito, muito talentoso e um jogador muito criativo".

“Acho que está muito no início do seu desenvolvimento. Ele quer fazer gols para apoiar a equipe e trabalhar ao lado dos companheiros, mas entendendo que tem um conjunto especial de qualidades que lhe permitem marcar e criar gols.

"Ele está muito focado em melhorar isso, o que me intriga."

E embora o potencial de McAtee seja intrigante dentro do City, do outro lado da cidade provavelmente existe uma frustração persistente no Manchester United, que o deixou sair aos 11 anos de idade.

Ele e o irmão mais velho, John, estavam treinando com o United enquanto crianças, mas quando decidiram liberar John, o pai dos meninos decidiu levar James com ele, e o City ficou feliz em recebê-lo em sua academia.

John, que antes era um alvo de transferência para o Newcastle, agora joga na National League pelo Grimsby Town, e eles não são os únicos membros da família com vínculos esportivos.

O pai de McAtee, que também se chama John, jogou na liga de rúgbi de St. Helens, enquanto Alan Ball, vencedor da Copa do Mundo de 1966 pela Inglaterra e ex-dirigente do Cit, também é parente.

Para o mais jovem McAtee, sua oportunidade de se apresentar no maior palco pode estar bem próxima.

O City recusou uma série de ofertas de empréstimo de clubes de toda a Europa, assim como as vindas da Championship por McAtee, e com o time de Guardiola afetado por lesões, o catalão deve procurar reforços nas categorias de base para os próximos jogos.

Isso pode significar uma estreia profissional contra o Wycombe Wanderers na Copa da Liga Inglesa, na terça-feira (21), mas se isso não acontecer, isso não significa que sua chance não virá antes que a temporada seja encerrada.

O "Salford Silva" está apresentando números que são bons demais para serem ignorados, e o fardo de carregar um apelido assim não parece estar muito pesado sobre os ombros do jovem.