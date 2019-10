Neymar volta a Paris e começa tratamento após lesão que o tirou de amistoso

Imediatamente após deixar o campo de jogo aos 12 minutos de partida, o brasileiro já começou o tratamento com gelo na coxa esquerda

Neymar se lesionou mais uma vez. No amistoso entre e , que terminou empatado por 1 a 1, o camisa 10 da seleção brasileira deixou o campo de jogo após 12 minutos de partida por sentir uma fisgada na coxa esquerda. Ele começou o tratamento com gelo durante a partida, mas já está em Paris para ser reavaliado.

O camisa 10 do Brasil e do postou uma imagem nos stories de seu Instagram em que aparecia com a perna envolta por um aparelho de tratamento muscular. A publicação aponta que ele já estaria em Paris.

Em entrevista ao SporTV, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar afirmou que a lesão do craque não parece tão séria, mas relatou preocupação.

"O que aconteceu realmente é que ele não sentiu uma dor muito aguda, um episódio intenso de dor. Sentiu um incômodo. Pediu para seguir em campo porque achou que a dor poderia desaparecer porque não era nada consistente mas percebeu que não estava normal e preferiu sair para não ter uma complicação maior", falou Lasmar.

De acordo com o UOL Esporte, Neymar ainda passará por uma reavaliação dos médicos do PSG para saber se existe uma lesão mais grave ou se trata-se apenas de fadiga muscular.

O próximo compromisso do PSG é na sexta-feira (18), quando visita o Nice, às 15h45 (de Brasília), com transmissão do DAZN. O resultado específico dos exames devem sair durante a semana e vão determinar a participação ou não de Neymar no jogo da .