Neymar: "não tenho a menor pretensão de carregar a seleção nas costas"

Atacante desabafa após críticas da imprensa. Ele se manifestou por meio de texto publicado no perfil do Instagram de seu assessor

Neymar disparou contra a imprensa por meio de texto publicado por seu assessor e lamentou a forma como interpretaram a sua declaração na última entrevista coletiva antes do 100º jogo pela seleção brasileira.

Em Cingapura para o amistoso do contra a , neste domingo (12), às 9h (de Brasília), o atacante do desabafou.

"O que eu quis dizer e o que parte da imprensa - a turma dos que não querem entender - não admite é que tudo o que acontece de 'ruim' na seleção brasileira nos últimos anos cai nas minhas costas. Mas já me acostumei com isso e sei que, enquanto estiver servindo a seleção brasileira, sou o alvo predileto", escreveu.

"Não tenho a menor pretensão de 'carregar a seleção nas costas'. Sei da minha importância, sei das minhas responsabilidades, mas nunca me vi nesse papel. Mas fico tranquilo. A maioria entendeu! O recado foi pra alguns mal informados da 'imprensa' mesmo... rsrsrs. E eu entendo que sempre, tudo o que eu falar, vão levar pro lado errado", acrescentou.

O assessor de Neymar publicou o texto em seu perfil no Instagram devido à repercussão da fala do craque às vésperas do jogo contra . Na ocasião, o jogador explicou por que tem privilégios na equipe de Tite.

“Estou na seleção há dez anos. Sempre tive muita responsabilidade desde que cheguei aqui. Sempre fui um dos principais nomes, um dos que carregava praticamente tudo nas costas. Não me escondi disso. Se você analisar honestamente, sempre cumpri muito bem o meu papel aqui. Quando um atleta atinge um nível desses, é normal ter um tratamento diferente. No , o Messi tem um tratamento diferente. É por que ele é mais bonito? Não. É porque ele decide. Não digo só de mim, mas de todo mundo que mostra um futebol nesse nível”, disse.

“Eu já vivi em times que outros jogadores eram tratados melhor do que eu. Aquilo se tornou um espelho para que eu pudesse treinar mais. Queria ter os mesmos privilégios que eles, mas nunca tive inveja. No Barcelona, eu ficava contente pelos privilégios a Messi, porque com ele feliz, era mais fácil decidir jogos”, completou.