Neymar sente lesão na coxa e é substituído aos 12min do amistoso entre Brasil e Nigéria

Camisa 10 da seleção reclama de dor muscular na coxa esquerda e deixa o campo ainda no primeiro tempo, sendo substituído por Coutinho

A participação de Neymar no amistoso entre e durou apenas 12 minutos. Reclamando de um incômodo muscular na coxa esquerda, o camisa 10 da seleção foi substituído por Coutinho ainda no primeiro tempo do amistoso disputado em Cingapura.

Assim que deixou o campo, Neymar já recebeu atendimento médico. Ele foi para o banco de reservas e colocou uma bolsa de gelo no local.

Segundo imagens captadas pela transmissão do amistoso, Neymar sentiu a dor em uma arrancada pelo lado esquerdo, num lance em que acabou cometendo falta.