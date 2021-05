Neymar vai jogar a final da Copa da França contra o Monaco?

PSG entrou com um recurso para que pudesse contar com o craque brasileiro, mas não teve sucesso

Nesta quarta-feira (19), o PSG decide o título da Copa da França contra o Monaco e entrará em campo com um desfalque de peso. Neymar recebeu um cartão amarelo na semifinal contra o Montpellier que, combinado com o cartão vermelho recebido pelo camisa 10 na partida contra o Lille pela Ligue 1, o suspendeu da final. O PSG até tentou reverter a situação, entrando com um recurso para que seu principal jogador possa atuar no Stade de France, mas não teve sucesso.

A equipe parisiense apelou juntamente ao Comitê Nacional Olímpico e Desportivo Francês para que Neymar e Presnel Kimpembe, também suspenso, pudessem estar em campo diante do Monaco nesta quarta-feira. O PSG entende que as punições aos jogadores são muito severas e utilizou em seu favor, como prescedente, uma decisão tomada em favor do Lyon para tentar utiizar os jogadores na final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Comitê só se posicionou cerca de quatro horas antes da bola rolar. Tanto o brasileiro quanto o zagueiro francês se juntam a Marco Verratti, Layvin Kurzawa e Juan Bernat (lesionado) como desfalques para Maurício Pochettino na decisão da Copa da França. O treinador deve optar por Julian Draxler na vaga de Neymar no ataque.

Entenda a suspensão

O atacante recebeu um cartão amarelo apesar de ter jogado apenas quatro minutos na semifinal, contra o Montpellier, lançado por Pochettino aos 41 do segundo tempo, e mesmo assim acabou advertido. Com o empate por 2 a 2 no tempo normal a decisão foi para os pênaltis, disputa vencida pelo PSG por 6 a 5 - com Neymar convertendo a sua cobrança.

Com a expulsão para o Lille, na Ligue 1, no início de abril, ele recebeu três jogos de suspensão, e acabou ficando de fora de duelos contra o Strasbourg e Saint-Étienne. O terceiro jogo de suspensão continha uma condicional: se levasse amarelo em uma outra partida, Neymar teria que cumprir mais um jogo fora. O brasileiro ironizou a situação em uma publicação nas redes sociais pouco depois da semifinal.

“Gostaria de entender a cabeça do cara que fez a regra de cartões da França. Esse merece aplausos. Que confusão”, postou, acompanhado de emojis com aplausos. “Jogo cinco minutos, cometo uma falta e ele me dá um amarelo sem nem pensar”, disse o brasileiro em outro 'stories'. “Obrigado por me suspender para a final. Acho que foi pessoal”, fazendo uma referência ao arbitro Jeremie Pignard.

O que Pochettino disse?

Na terça-feira (18), Pochettino concedeu entrevista coletiva e falou sobre a possível ausência de Neymar na decisão, ainda antes da decisão do Comitê Nacional Olímpico e Desportivo Francês.

"Mesmo sem Neymar e Kimpembe, não vai afetar a forma como nos preparamos para a partida, não tem influência”, disse. "Saberemos nas próximas horas. Como disse o Marquinhos, o importante é vencer esta final".

Há tempo hábil para Neymar ser liberado?

Haviam dúvidas se o Comitê Nacional Olímpico e Desportivo Francês julgaria os casos de Neymar e Kimpembe a tempo da final. Tatiana Vassine, advogada especialista em direito desportivo, explicou ao Le Parisien que o Comitê poderia não ter tempo hábil para analisar tais apelos.

"O clube não controla o calendário interno do Comitê Nacional Olímpico e Desportivo Francês, nem o tempo que este vai demorar para nomear um conciliador, marcar uma audiência e tomar sua decisão. Embora os prazos antes do jogo de quarta-feira sejam muito curtos, não seria de excluir que, para evitar o risco de instrumentalização, o Comitê decida reunir-se com urgência na quarta-feira para esta análise. Será mais difícil do ponto de vista organizacional, mas o Comitê é capaz de fazê-lo".