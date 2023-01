Neymar vai desfalcar o PSG no Campeonato Francês contra o Montpellier?

Brasileiro fez gol que abriu o placar no último confronto da equipe de Paris, no empate com o Reims

Para o próximo jogo do PSG, quando vai ao Stade de la Mosson para enfrentar o Montpellier, a equipe terá desfalques importantes que podem complicar a vida do clube. Um deles é o brasileiro Neymar, que vai estar fora da partida desta quarta-feira (01).

Como confirmou o boletim médico do PSG, o camisa 10 do elenco "apresenta fadiga muscular e permanecerá em tratamento hoje (terça-feira)". Além disso, nesta quarta, o site oficial do clube definiu os jogadores que viajam para Languedoc-Roussillon, e o brasileiro não aparece entre os 21 atletas.

Além de Neymar, o italiano Marco Verratti é outro jogador que desfalca o PSG no próximo jogo, já que acabou expulso no duelo contra o Reims, no empate em 1 a 1. Nesse mesmo duelo, foi o brasileiro camisa 10 que marcou o único gol da equipe de Paris.

Getty

"Fomos mais consistentes no início do segundo tempo, antes da expulsão do Marco", relatou o técnico do PSG, Christophe Galtier, sobre a ausência de Verratti para o duelo contra o Montpellier. "Precisamos encontrar densidade e fluidez no meio-campo."

A equipe precisa recuperar a pontuação perdida contra o Reims, já que o Lens está na segunda posição com 45 pontos, apenas três a menos que o PSG. Caso vença o próximo duelo, chega aos 48 mas com saldo de gols muito inferior ao dos parisienses, que antes de enfrentar o Montpellier já somam 34 positivos, contra 19 dos segundos colocados.