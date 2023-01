PSG e Zenit divergem sobre moldes em negócio por Malcom

Franceses querem empréstimo com opção de compra abaixo de €40 milhões. Russos exigem obrigação de compra com valor superior a €60 milhões

O PSG está disposto a tentar a contratação de Malcom por empréstimo no mercado da bola. O Zenit, no entanto, trava a saída do jogador nos moldes desejados pelos franceses, como soube a GOAL. Há uma divergência em relação aos valores da operação e o formato do negócio.

Os franceses querem a liberação por empréstimo até junho de 2023 com uma opção de compra fixada no contrato — o valor proposto pelos parisienses é inferior aos €40 milhões (R$ 168 milhões à época) pagos pelos russos para tirá-lo do Barcelona em 2019.

O Zenit, por outro lado, quer obrigação de compra avaliada em mais de €60 milhões (R$ 332,83 milhões na cotação atual) para a liberação de Malcom. O clube do leste europeu quer a garantia de que pode receber com a saída do jogador do Estádio Krestovsky.

Além dos moldes, há uma divergência entre as partes nos valores da operação — PSG tenta um valor inferior ao pedido pelo Zenit. As partes ainda discutem o formato do possível negócio nos bastidores e têm até esta terça-feira (31) para definir o caso.

Na temporada 2022/2023, Malcom fez 23 partidas pelo Zenit, com 15 gols marcados e quatro assistências. No período, ele esteve em campo por 1.850 minutos.