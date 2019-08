Arthur torce por Neymar e Coutinho juntos no Barcelona

O meio-campista também disse que o Barça começa a temporada sonhando em conquistar todos os títulos

Se em sua primeira temporada vestindo a camisa do , depois de ser vendido pelo , Arthur surpreendeu pela rápida adaptação, o meio-campista de 22 anos esbanja confiança para a campanha que se avizinha.

“A primeira temporada foi muito boa, já estou totalmente adaptado e tenho que trabalhar mais. Este ano será longo”, disse em entrevista em meio à preparação do time para a primeira rodada da Liga Espanhola, no próximo dia 16, contra o . “Queremos ganhar todos os títulos possíveis. É difícil, mas estamos aqui para conseguir”.

Arthur não conseguiu escapar das perguntas sobre dois amigos brasileiros que podem transitar em vias opostas nesta janela de transferências. E torceu tanto para Philippe Coutinho seguir no Camp Nou, enquanto torce para Neymar chegar.

“É uma decisão dele”, respondeu sobre Coutinho, que vem em baixa no Barça e tem sua saída especulada desde o início da janela de transferências. “Ele tem que falar com sua família, precisa estar feliz para continuar aqui. Acho que ele está feliz. O meu desejo é que ele continue, está feliz nestes dias e trabalhando duro. Como todos. Acho que tem tudo para ficar no Barça”.

Sobre Neymar, ainda que de forma bem contida, Arthur concorda com o zagueiro Gerard Piqué, que disse acreditar que é o momento para o camisa 10 dizer publicamente que deseja voltar ao Barcelona – especialmente num momento em que os rumores de uma ida para o Real Madrid aumentaram, inclusive com Neymar publicando uma foto sua ao lado de Zidane.

“Para mim, para os torcedores e para a equipe, gostaríamos que ele chegasse ao Barcelona. É um craque e gosto muito de jogar com ele na seleção. Não sei se ele precisa dar um passo, como disse o Piqué. Como amigo, desejo a ele as melhores coisas do mundo”.

“Eu não conversei com ele sobre este tema, não quero chatear ele sobre isso porque já fazem muitas perguntas. Nós falamos de outras coisas, não sei se ele virá para o Barcelona. Vamos ver o que acontece com ele”.