Neymar foi um dos principais nomes da vitória do PSG sobre o Lorient, que mantém a equipe da capital muito bem encaminhada para manter o título da Ligue 1 francesa – são mais de dez pontos de diferença em relação ao Olympique de Marseille, atual segundo colocado. E aproveitou a ocasião para dar uma resposta ao jornalista Daniel Riolo, da RMC, que disse que o brasileiro chegava embriagado aos treinos por exagerar nas festas.

“Tava ‘bêbado’, por isso deu certo... como dizem por aí”, escreveu o camisa 10 em seu Instagram, ironizando as palavras de Riolo. As palavras de Neymar serviram como legenda do lance em que o brasileiro tabelou com Mbappé para fazer um de seus dois gols na vitória do PSG.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar dos dois gols, o momento de Neymar no PSG segue longe do ideal se levarmos em conta as críticas feitas pelos franceses. O brasileiro chegou a ser vaiado, ao lado de Lionel Messi, na sequência da eliminação parisiense contra o Real Madrid, pela Champions League e vê seu nome especulado fora do Parque dos Príncipes.

Mais artigos abaixo

Entretanto, segundo apuração da GOAL, o craque brasileiro não pensa em uma ruptura com o clube francês, com quem possui contrato até 2025.

Veja também: