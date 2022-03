PSG e Neymar entram em atrito, mas 'casamento' deve seguir em 2022/23

Paris Saint-Germain e Neymar voltam a viver um momento de crise. Menos de um ano depois de assinar a sua renovação com o clube até junho de 2025, o craque de 30 anos tornou-se alvo das críticas no Parc des Princes. Torcedores e imprensa local apontam suas miras para o brasileiro, que evita respondê-los e vislumbra a permanência na equipe.

Mesmo com o excesso de críticas – ele foi vaiado no jogo contra o Bordeaux, em 13 de março passado, por causa da eliminação do time na Liga dos Campeões da UEFA –, Neymar não pensa em deixar o PSG na próxima janela de transferências. Pessoas ligadas ao jogador relatam que ele está feliz na França. A GOAL apurou ainda que o jogador tem o melhor salário do atual elenco – superior inclusive que o de Lionel Messi e Kylian Mbappé –, o que também faz com que ele descarte a transferência para outro clube no momento.

O estafe do brasileiro pensa que será difícil que outro clube banque os valores que ele recebe atualmente no Parc des Princes. A questão financeira é outro aspecto que inviabiliza a sua saída da Ligue 1 neste momento.

Neymar deseja cumprir o seu contrato no clube. Uma saída só seria considerada se a diretoria do PSG optar por negociá-lo. O craque, contudo, descarta qualquer possibilidade de forçar uma transferência, como fez em janelas anteriores ao tentar retornar ao Barcelona.

Em que pese o desejo de manutenção, o craque não vive uma temporada de destaque. Graças às lesões, fez apenas 21 jogos pelo time em 2021/2022, somando 1.712 minutos. No período, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Ele ainda esteve em campo em seis jogos (540 minutos) pela seleção brasileira, com cinco gols marcados e quatro passes.