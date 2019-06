Neymar é cortado após lesão no tornozelo e não disputará a Copa América

Atacante deixou o campo carregado antes da metade do primeiro tempo de amistoso contra o Catar; Bolsonaro visitou o atacante no hospital em Brasília

A CBF anunciou na madrugada desta quinta-feira (6) que Neymar foi cortado da e que não disputará a .

O motivo do corte uma ruptura no ligamento no tornozelo direito sofrida ainda no primeiro tempo do amistoso contra o em Brasília. O Brasil venceu a partida por 2 a 0 .

Em seu site, a CBF disse que exames complementares feitos após a partida confirmaram a ruptura e que não há tempo para a recuperação antes do torneio, que começa dia 14 de junho.

O presidente Jair Bolsonaro deixou a partida no Estádio Mané Garrincha e foi ao Hospital Home, em Brasília, visitar o atacante:

- Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação! pic.twitter.com/Ls34dwNZy3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2019

Antes da partida o presidente já havia dito que Neymar "é um garoto" e que vivia momento difícil pela acusação de estupro que sofreu nesta semana

A confederação ainda não deu um prazo para a escolha do seu substituto. Entre os nomes mais prováveis estão a dos atacantes Lucas Moura, do , e Vinícius Júnior, do .

O atacante perdeu boa parte das última duas temporadas do com lesões no quinto metatarso do mesmo pé direito.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA NOTA DA CBF

Após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante o jogo da última quarta-feira (05), contra o Catar, Neymar foi avaliado e submetido a exames complementares de imagem que confirmaram a ruptura ligamentar no tornozelo.

Devido a gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América 2019.

A partir desta quinta-feira (06), a comissão técnica da Seleção Brasileira iniciará a definição de um substituto.