Neymar: 'não garanto que voltarei à seleção'

Após eliminação para a Croácia, craque disse não ter certeza se disputa mais uma Copa do Mundo

Uma eliminação na Copa do Mundo é um momento de muitas mudanças para todas as seleções, e com o Brasil não é diferente. Após cair para a Croácia, um novo ciclo deve começar para a seleção, que já não terá mais o técnico Tite. Mas e Neymar, fica para o próximo Mundial?

Aos 30 anos de idade, nem ele sabe essa resposta. A Copa do Qatar foi a terceira de Neymar, e ele não garante que haverá uma quarta. "Não fecho as portas da seleção, mas também não garanto 100% que voltarei", disse. "Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente", declarou o atacante.

"Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a seleção, também não digo 100% que vou voltar".

E esta não foi a primeira vez que Neymar deixou a Copa de 2026 como dúvida. Em outubro de 2021, em entrevista ao DAZN, o camisa 10 já havia afirmado não ter certeza se aguentaria mais um ciclo.

“Acho que é minha última Copa do Mundo (2022). Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir'', disse o jogador.

Vale lembrar que, em 2026, quando será realizada a próxima Copa do Mundo, Neymar estará com 34 anos, uma idade bastante razoável para um jogador disputar o Mundial, ainda mais nos dias de hoje, quando as carreiras são mais longevas. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, já estão mais velhos do que isso em 2022, com 35 e 37 anos, respectivamente, bem como Daniel Alves e Thiago Silva, que defenderam o Brasil neste ano com 38 e 39.

Ao todo, Neymar, que defende a amarelinha desde 2010, tem 124 partidas disputadas com a camisa da seleção, com 77 gols marcados e 57 assistências distribuídas aos seus companheiros. Neste tempo conquistou uma Copa das Confederações e uma Olimpíada.