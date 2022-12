Quantos anos tem Neymar? Qual a idade atual do atacante do Brasil e do PSG?

Nascido em 1992, 'Adulto' Ney já alcançou as três décadas de vida

Dois dos maiores craques do futebol mundial no século XXI fazem aniversário em 5 de fevereiro: Cristiano Ronaldo e Neymar. E, enquanto o português vai se aproximando da reta final de sua carreira, o craque brasileiro, sete anos mais novo, brilha com a camisa do PSG e da seleção brasileira, a recém tendo chegado aos 30 anos de vida.

Nascido em 5 de fevereiro de 1992, Neymar completou três décadas em 2022, sempre comemorado por amigos, colegas de time e do futebol e outras estrelas - em especial em suas 'festanças' para comemorar o aniversário.

Antes conhecido como 'Menino Ney', o atacante abraçou o título de 'Adulto' e se tornou um líder em campo, seja por seu clube ou com a camisa do Brasil.