Depois de atuar em três Mundiais, o craque da seleção brasileira chegou a dizer que a Copa do Qatar poderia ser a última dele

A derrota para a Croácia nos pênaltis decretou a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, nas quartas de final, e pode ter sido a última partida de Neymar pela seleção brasileira em um Mundial. Será assim, caso ele confirme o que disse em entrevista à DAZN, no final de 2021, de não mais disputar o torneio da Fifa.

Atrapalhado por lesões em suas três participações em Mundiais, ele fracassou pela terceira vez na tentativa de liderar o Brasil ao sexto título mundial. Pode ter tido, portanto, a última oportunidade de imortalizar seu nome na história do futebol brasileiro.

Neymar vai se aposentar da seleção? O camisa 10 joga mais uma Copa do Mundo?

Depois da eliminação contra a Croácia, visivelmente abalado pelo resultado, o camisa 10 também preferiu não falar se essa foi a sua última Copa do Mundo pela seleção brasileira.

"Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente", declarou Neymar.

"Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a seleção, também não digo 100% que vou voltar", disse o craque após a eliminação diante dos croatas.

Em entrevista à DAZN, em outubro de 2021, o atacante de 30 anos surpreendeu ao afirmar que não sabe se terá condições de 'aguentar mais futebol' após a disputa do Mundial de 2022.

“Acho que é minha última Copa do Mundo (2022). Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir'', afirmou o craque.

Em 2026, Neymar terá 34 anos, idade suficiente para jogar o Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Poderia até disputar o torneio em 2030 também, considerando que hoje a carreira de um jogador é mais longeva do que no passado. Daniel Alves e Thiago Silva, por exemplo, têm 39 e 38 anos respectivamente, e compuseram o grupo no Qatar.