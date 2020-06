Neymar não está pronto para jogar, mas a cabeça está boa, diz técnico do PSG

Thomas Tuchel falou sobre seu camisa 10 e a situação de jogadores que estão de saída, como Thiago Silva e Cavani

O está de volta às atividades visando o título inédito da Liga dos Campeões. Com jogadores já realizando atividades no centro de treinamentos, Thomas Tuchel concedeu sua primeira entrevista coletiva pós-paralisação. E o alemão analisou diversas situações, incluindo a condição de Neymar.

"A cabeça dele está muito boa. Obviamente, não está pronto para jogar amanhã, mas nós temos cinco semanas para prepará-lo e o mais importante para mim e o staff é que os jogadores não tenham lesões sérias", disse Tuchel.

O treinador também comentou a saída de Thiago Silva, que se despede do clube após a disputa da Liga dos Campeões, em Lisboa. "Desde o primeiro dia, foi um prazer ser seu treinador. Ele é super profissional, ele será nosso capitão até o fim. Essas são decisões super difíceis, com várias opiniões".

"Thiago não é um jogador comum. Entre Thiago e eu, temos um ótimo relacionamento. Ele é super confiável todos os dias e juntos, ainda podemos ganhar três títulos em cinco partidas com ele", afirmou Tuchel, relembrando que o PSG ainda disputa duas finais nacionais antes de pleitear o título de campeão europeu.

Diferentemente do zagueiro, Edinson Cavani e Thomas Meunier não renovarão nem para a disputa da Champions. O mesmo aconteceu com o jovem Tanguy Kouassi, jogador da base que não seguirá no time profissional.

"Jogamos com Edi [Cavani], Tanguy Kouassi e sempre jogamos com Thomas Meunier. Então, sim, perdemos qualidade, isso está claro. Vai ser mais difícil, com certeza [vencer a Liga dos Campeões nesta temporada]. Mas não é impossível. Podemos vencer a competição como as outras sete equipes", concluiu.