Neymar, Mbappé e Cavani: o poderoso trio do PSG que não consegue jogar junto

Lesões e suspensões dos três jogadores os impediram atuar juntos nessa temporada e deve haver pelo menos mais três semanas sem o trio reunido

Trios de ataque ganharam mais visibilidade e apelo nos últimos anos com a formação de trios mortais como o BBC (Bale, Benzema, Cristiano), ou MSN (Messi, Suárez e Neymar), dentre vários outros. O conta com um dos mais mortais trios da ataque do mundo com Neymar, Mbappé e Cavani. Porém, mesmo depois de dois meses do início da temporada eles não conseguiram atuar um minuto juntos sequer.

Neymar vem sofrendo um calvário com lesões desde que chegou ao PSG. Além disso, as duas suspensões que pegou na temporada passada o impediram de estar com o grupo. Ele sofreu uma suspensão das primeiras partidas da devido a uma reclamação em seu Instagram feita após a eliminação do para o , nas oitavas de final da última edição. Já dentro da , ele recebeu uma pena por ter dado um soco no rosto de um torcedor que o provocou na final da .

Caso não tivesse tomado tais atitudes passíveis de punição, Neymar dificilmente jogaria o começo da temporada pois ele chegou de férias lesionado. Esse problema no pé o tirou da e dos primeiros jogos do PSG na temporada.

Quando Neymar voltou a atuar pelo Paris Saint-Germain, quem estava lesionado era Mbappé e Cavani. Ambos se machucaram na mesma partida em agosto. Mbappé chegou a voltar antes e jogou ao lado de Neymar. Mas o uruguaio permaneceu de fora. Mbappé, porém, se machucou de novo e foi inclusive cortado da seleção francesa.

O PSG enfrenta o Nice nessa sexta-feira (18), às 15h45 (de Brasília), no Allianz Riviera. Agora, com Neymar novamente lesionado, o PSG conta com Mbappé e Cavani de volta aos treinos. O técnico Thomas Tuchel afirmou em entrevista coletiva que tanto o uruguaio quanto o francês podem não começar jogando devido a falta de ritmo de combate.

Durante todo o período Neymar deve perder oito partidas pelo PSG e seleção brasileira, por isso, os torcedores da equipe francesa precisarão de um pouco mais de paciência para ver o trio de volta, pelo menos mais três semanas.

Enquanto isso, Tuchel deve contar com Mauro Icardi, que, aos poucos, vai se ajustando à nova equipe. Ele pode ser o substituto de Neymar nesse trio e, dependendo do desempenho, poderá criar uma sombra real para o brasileiro durante a temporada.