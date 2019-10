Seleção, PSG e mais: Neymar deve perder oito jogos por nova lesão

Atacante será desfalque do time francês na Champions e também não estará em campo pela seleção do Brasil nos amistosos marados para novembro

Neymar sofreu uma lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda e ficará fora dos gramados por um mês, de acordo com o . O craque brasileiro perderá oito jogos no período de recuperação - são seis pelo time francês e dois pela seleção brasielira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O camisa 10 deve se ausentar de jogos importantes da equipe no próximo mês. Ele ficará fora dos jogos contra Nice, Olympique Marseille, e Stade Brestois pela . O jogador também não entrará em campo contra o em dois confrontos pela UEFA .

No próximo mês, o jogador deve ficar fora também das partidas da seleção brasileira. O time de Tite enfrentará a em 15 de novembro e a em 19 do mesmo mês.

Mais artigos abaixo

A ausência não é uma novidade para o Paris Saint-Germain desde que contratou Neymar. O clube o viu sofrer com problemas clínicos nos últimos dois anos. Ele fraturou o quinto metatarso do pé direito em duas oportunidades e sofreu uma torção no tornozelo.

A lesão de Neymar aconteceu no jogo da seleção brasileira com a , na manhã de domingo (13), em Cingapura.