Mbappé e Cavani de volta: a boa notícia para o PSG após lesão de Neymar

Dupla de atacantes pode se juntar a Mauro Icardi para a partida contra o Nice na sexta-feira (18)

O treinador do , Thomas Tuchel finalmente começa a ter boas notícias. Após a lesão de Neymar na seleção brasileira, o técnico do com certeza está aliviado por duas boas notícias desse começo de semana: Cavani voltou a treinar na segunda-feira, e Mbappé retornou na terça-feira. Isso aponta que a dupla de atacantes pode estar apta para jogar na sexta-feira (18), contra o Nice, pela .

Mbappé e Cavani tinham se lesionado na mesma partida, ainda em agosto. O francês voltou antes, jogou duas partidas e se lesionou novamente, dessa vez com a seleção francesa. Ele foi mandado de volta ao clube para tratamento. Já Cavani está desde 26 de agosto sem atuar e pode ter seu retorno nessa sexta-feira.

Ainda não será dessa vez que o trio de ataque do PSG estará completo, pois dessa vez Neymar está lesionado. Ele foi substituído aos 12 minutos da partida do contra a e foi confirmado que ficará até quatro semanas afastado dos gramados. Estima-se que o camisa 10 do clube de Paris possa perder até oito partidas nesse período.

É possível que tanto Cavani, quanto Mbappé comecem no banco de reservas. Mauro Icardi deve jogar e pode formar o trio com o uruguaio e o francês no decorrer da partida.