Neymar encara nova pressão no PSG: "a pior parte ainda está por vir", avisa Tuchel

Treinador do PSG disse para o camisa 10 para encarar a verdade e lidar com as consequências de suas atitudes

O trabalho de Thomas Tuchel no , com a liderança na e as duas vitórias do time na Liga dos Campeões, incluindo um 3 a 0 contra o Real Madrid, parece ser ofuscado por um jogador: Neymar. Toda a polêmica que envolve o jogador, desde sua possível saída até o desempenho dele em campo e os protestos da torcida contra ele, sempre são o tema principal no clube da capital francesa.

Tuchel sabia do desafio quando assumiu o PSG na temporada passada, quando conquistou somente o . Mas o alemão acredita que, aos poucos, o relacionamento de Neymar com a torcida parisiense vai está melhorando.

“Os torcedores expressaram suas opiniões e eu posso entendê-los, absolutamente. Eles estão no direito de se expressar”, disse Tuchel em entrevista ao The Guardian. “Eles têm orgulho do clube e não é muito bom quando você ouve por semanas que um jogador quer sair. Como eu disse a Neymar, as vezes na vida é assim - você tem que encarar a verdade e lidar com as consequências de suas atitudes”.

Tuchel quer sempre o melhor de seus atletas e ele afirmou que deixou isso claro ao brasileiro quando se concretizou o final da novela envolvendo seu destino. “Eu disse para ele: ‘Você acha que a parte mais difícil já foi mas a partir de agora você terá que lidar comigo e eu vou cobrar muito de você. Então o mais difícil ainda está por vir’”.

A cobrança de Tuchel parece ter surtido efeito. Já são quatro gols do brasileiro desde sua volta, incluindo os gols da vitória contra e . Mas o treinador não poderá contar com seu camisa 10 nas próximas semanas: ele se lesionou no amistoso entre e e perderá inclusive dois jogos importantíssimos do PSG: contra o Marseille, pela Ligue 1, e contra o Brugge, pela Liga dos Campeões.

Mas mesmo com essa conduta dura, o alemão recentemente elogiou Neymar, dizendo que "embora seja difícil acreditar, ele é realmente um cara legal".

O torneio continental, por sinal, é o maior objetivo do PSG na temporada. Na verdade, já é o maior objetivo há algumas temporadas, mas o time tem falhado ao tentar alcançá-lo. Porém Tuchel acredita que o sucesso não é somente medido pelo que se conquista: “Há o relacionamento e a conexão com os jogadores, ajudar algum atleta em uma fase difícil de sua vida. Isso também são conquistas, não? Há vida além de pontuações e troféus, mas nós somos muito competitivos e todos aqui querem ganhar todo jogo”.

O treinador ainda foi perguntado qual foi o jogo perfeito dele durante esse período no comando do time. Mesmo com Cavani, Mbappé, Neymar e todo um elenco fortíssimo a seu dispor, Tuchel diz: “Nunca tivemos um, nem perto disso e ainda estamos em busca. Estamos sempre em busca de um, olhando sempre para uma preparação perfeita também. Eu acho que ficaremos cada vez mais perto ao decorrer do tempo”