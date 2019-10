Cavani dá prioridade ao PSG e não sai no fim do ano, segundo L'Equipe

Torcedores de Grêmio e flamengo estavam empolgados com a possibilidade de contar com o uruguaio

O maior artilheiro da história do deve continuar no time. Pelo menos é que diz um parente de Edinson Cavani. Mesmo com contrato se encerrando ao final desta temporada, o parente do uruguaio garantiu ao L’Equipe que ele não sai em janeiro: “Porque Edi partiria em janeiro? Em Paris, ele jogará na Liga dos Campeões, diante de uma torcida que o ama”.

Há alguns dias, o jornal espanhol AS noticiou que o estaria interessado no atacante de 32 anos e poderia já tentar contratá-lo na janela do inverno europeu. Nesta temporada, o atacante tem dois gols em três jogos da .

A fala do parente do uruguaio pode desanimar algumas torcidas de times brasileiros. Quando foi noticiado que ele poderia sair do PSG, torcedores de Grêmio e Flamengo já começaram a imaginar o uruguaio no comando de ataque de seus clubes.

Sem atuar desde 26 de agosto, Cavani pode voltar a atuar pelo PSG nesta sexta-feira, quando o time da capital viaja até a riviera francesa para encarar o Nice. O uruguaio deve formar o ataque ao lado de Mbappé e Icardi, já que Neymar está fora, lesionado.