Neymar marca e goza com as críticas por jogar póquer

Neymar marcou os dois golos do Santos no empate por 2-2 frente à Chapecoense. No primeiro, o avançado gozou com as críticas ao seu hábito de jogar póquer.
O veterano falhou recentemente um jogo do Santos, mas revelou-se, ainda assim, apto para disputar um torneio de póquer. Neymar sublinhou que isso aconteceu em articulação com o clube, embora o caso tenha sido amplamente explorado pela imprensa brasileira.
Neymar respondeu dentro de campo frente à Chapecoense e, após o primeiro golo, fez de conta que distribuía cartas como um dealer de póquer. O avançado garantiu um ponto ao Santos com um empate tardio, de penálti.
Neymar reagiu na semana passada a toda a polémica. ''As pessoas vieram a público e continuam a falar do facto de eu jogar póquer. Fiz o meu treino de manhã. Não fui ao jogo porque tinha acabado de começar os treinos. No dia seguinte, era o meu dia de folga.''
O brasileiro sublinhou que cumpre integralmente o programa acordado com o Santos e não vê qualquer problema na sua ida ao torneio de póquer. Segundo Neymar, isso aconteceu precisamente num dia de folga, depois de já ter cumprido as suas obrigações de treino.
Neymar ocupa com o Santos o 14.º lugar no campeonato brasileiro. Na quarta-feira, segue-se o encontro com o Universidad Central na CONMEBOL Sudamericana.