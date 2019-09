"Neymar faz parecer fácil" - Thiago Silva destaca poder de decisão de Neymar pelo PSG

Defensores do PSG e da seleção brasileira elogiam o craque após a partida contra o Lyon, na noite deste domingo (22), pelo Campeonato Francês

Neymar decidiu mais uma vez em prol do . O craque brasileiro fez o único gol da vitória da equipe sobre o , na tarde deste domingo (22), pela sexta rodada do . O bom futebol apresentado pelo atacante foi tema da entrevista de seus companheiros de elenco - Thiago Silva e Marquinhos.

Capitão da equipe e compatriota de Neymar, Thiago Silva não escondeu a felicidade com o companheiro de elenco. Ele crê que o atacante faz as coisas parecerem fáceis com a bola no pé.

"Fizemos uma grande partida coletivamente, e hoje fomos fortes defensivamente, esse time do Lyon não marcou o gol, era importante não admitirmos. Neymar fez esse gol no final, acreditamos que é fácil, mas não é fácil, ele e Kylian fazem coisas incríveis, e hoje aproveitamos a qualidade desse fenômeno, tentamos ser o mais profissionais possível", declarou.

Marquinhos foi outro que fez elogios ao craque brasileiro por conta da atuação diante do Lyon, na tarde deste domingo.

"Tivemos oportunidades, só tivemos que marcar. Nosso craque nos salvou no final. É maravilhoso fazer isso depois de uma partida na Liga dos Campeões, contra uma equipe de alto nível. Diante de um concorrente direto, você tem que ganhar e trazer os pontos de volta para casa. Espero que continuemos assim... A equipe pode fazer grandes coisas".