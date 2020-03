Gil Cebola, Jota Amâncio: quem são os 'parças' de Neymar?

Craque carrega consigo seis amigos próximos, os quais são chamados de 'parças'

Neymar não anda só. Sempre que pode está acompanhado de seus amigos famosos ou de seus amigos de infância, intitulados como 'parças'.

Onde quer que vá, o jogador do leva o grupo junto. Seja em Las Vegas, em Saint Tropez ou agora em Paris, os parças são a válvula de escape do craque e alguns vivem debaixo do mesmo teto, no caso, uma mansão na capital francesa.

Nos últimos dias, Neymar viu seu nome em mais uma polêmica ao lado de seus amigos. O jornal Mundo Deportivo criticou o confinamento do brasileiro por supostamente desrespeitar normas de confinamento. Fato negado pelo jogador.

QUEM SÃO OS PARÇAS DE NEYMAR?

Jota Amâncio - o irmão

Amigo de infância de Neymar, Jota Amâncio se conheceram ainda nas categorias de base do e viraram irmão. Apesar de não ter vingado no futebol, é considerado como da família pelo craque e pelos pais do jogador. Atualmente, trabalha na NJR Sports, a empresa de Neymar.

Gil Cebola - o fotógrafo

Fiel escudeiro de Neymar, Gil é amigo de Neymar desde a adolescência, quando frequentavam a mesma igreja em São Vicente, . Após ter acompanhado o craque em , também se mudou para e é o fotógrafo oficial do jogador e trabalha com Wagner Ribeiro, agente do atacante.

Guilherme Pitta - o baladeiro

Guilherme Pitta é o responsável pela organização das festas de Neymar e também é sócio em uma casa de festas em Santos. No entanto, ele não se mudou para a Europa ao lado do craque, apesar de sempre viajar para encontrar o companheiro.

Álvaro Costa - o guia

Filho de Pepe Costa, Álvaro Costa ajudou muito Neymar na mudança para a e, de lá para cá, se tornaram grandes amigos.

Cris Guedes - o gestor

Amigo desde a adolescência de Neymar, Cris Guedes é um dos gestores da NR Sports, empresa de Neymar. Assim como Guilherme Pitta, ele também mora no , mas sempre que pode visita o craque.

Gustavo Almeida - o gestor 2

Assim como Cris Guedes, Gustavo também trabalha como gestor de consultoria especializada em artistas na NR Sports. Antes, chegou a jogar futsal com Neymar e morou em Barcelona por um período.