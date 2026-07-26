Neymar explode de raiva: chega de mentiras

A estrela brasileira Neymar da Silva quebrou o silêncio de forma contundente para negar os rumores sobre uma suposta repreensão a jogadores jovens do plantel do Santos durante o intervalo do empate diante da Chapecoense (2-2), classificando as notícias divulgadas na imprensa como "mentiras mal-intencionadas" e garantindo que o que aconteceu foi uma repreensão coletiva a toda a equipa e não um ataque dirigido a indivíduos específicos.

Segundo revelou o jornal brasileiro "Globo Esporte", Neymar descarregou a sua fúria sobre dois dos seus colegas mais novos entre as duas partes da partida, tendo chamado "idiota" a Gabriel Bontempo e sugerido que ele jogasse na Chapecoense, última classificada do Campeonato Brasileiro, na próxima época.

Também criticou e pôs em causa a capacidade técnica de João Ananias, que marcou um autogolo aos 62 minutos, o que provocou um amplo descontentamento entre os jogadores, a equipa técnica e os membros da direção.

Resposta inflamada através do Instagram

Neymar apressou-se a responder de forma categórica através de um vídeo que publicou na sua conta de Instagram, dizendo: "Vejo alguns boatos a circular sobre uma repreensão minha aos jogadores mais novos no balneário. Isto não é nada verdade. Peço a quem divulgou isto que não o faça, não mintam".

E acrescentou num tom firme: "Podem perguntar a qualquer pessoa no balneário, foi uma repreensão à equipa. Falei eu, falou o Lucas, o Arão, o Gabi e o Brazão... todos, e claro que houve repreensões, porque somos competitivos e queremos vencer, mas não houve qualquer repreensão aos jogadores mais novos".

Recusa categórica das mentiras

O antigo jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain sublinhou a sua total rejeição àquilo que descreveu como "mentiras", afirmando: "De agora em diante, não vou aceitar essas mentiras que publicam na internet. A repreensão no balneário, independentemente de quem repreende, é algo normal. Aqueles que divulgam estas notícias mal-intencionadas e falsas não entendem nada, não sabem o que é o futebol e nunca fizeram parte de uma equipa".

Celebração insólita e cartão amarelo

Neymar tinha roubado as atenções na partida com a sua forma insólita de celebrar o golo que colocou a equipa em vantagem por 1-0 aos 36 minutos, quando imitou primeiro o jogo de póquer e depois correu em direção à bandeirola de canto para usá-la como um taco de golfe, numa mensagem clara aos seus críticos, antes de receber um cartão amarelo por empurrar dois jogadores adversários, o que significa a sua ausência da próxima partida por acumulação de advertências.