Neymar: "errei várias vezes e reconquistar a confiança tem um preço alto"

Jogador brasileiro diz estar aprendendo a ser mais comunicativo e guardar as coisas menos para si

Neymar parece viver uma nova fase em sua carreira. Pela primeira vez ele é alvo de grande hostilidade no time em que joga e tem lutado para reconquistar a confiança e o bem estar no e na seleção brasileira. Em entrevista ao jornal Mirror, o jogador de 27 anos falou sobre esse momento de sua vida.

"Às vezes é difícil porque você sempre tenta ser perfeito e como ser humano isso é impossível. Eu errei muitas vezes e recuperar toda a confiança que eu tinha tem um alto preço, mas acho que é normal as pessoas errarem. Faz parte da vida e você aprende e cresce com esses erros", falou Neymar.

O jogador brasileiro é a estrela de um novo perfume de uma marca de luxo, que foi lançado no dia da entrevista em questão. O atleta abriu algumas particularidades e afirmou que está se esforçando para melhorar sua comunicação e tem procurado guardar menos as coisas para si mesmo.

"Eu não sou uma pessoa falante, sabe? Eu sou um cara muito reservado, eu guardo as coisas para mim mesmo. Mas chega um ponto que eu fico frustrado, bravo e explodo. Aí eu não me comunico da forma correta. Eu estou tentando melhorar nisso. Sempre que eu tenho uma conversa com alguém eu tento falar. E acho que isso está me fazendo bem", disse o camisa 10 do PSG.

Neymar deve entrar em campo no próximo compromisso do PSG, que enfrenta o Stade nessa quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Parc de Princes.