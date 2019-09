Tuchel elogia Neymar, mas espera mais dele no PSG: "ainda pode melhorar"

Brasileiro salvou o PSG mais uma vez e marcou o único gol da partida fora de casa contra o Lyon

Neymar, aos poucos, vai voltando à forma no . O brasileiro livrou o PSG do empate, pelo segundo jogo seguido, e garantiu os três pontos do time da capital francesa, já nós últimos minutos da partida contra o Olympique Lyonnais, também conhecido só como . De acordo com o As, o treinador, Thomas Tuchel elogiou a atuação do camisa 10, mas disse que ele ainda pode e vai melhorar seu desempenho.

"Ele pode jogar melhor. É o seu segundo ou terceiro jogo em quatro meses. Ele irá melhor quando ganhar capacidade física. Mas é o Neymar, é sempre decisivo. Sempre pensa em atacar e ir à frente. Necessitamos de jogadores assim em partidas difíceis como essa para termos o diferencial", falou Tuchel.

O jogador da seleção brasileira foi protagonista de uma das mais extensas e comentadas novelas durante a janela de transferências. Neymar tinha o desejo de sair do PSG e voltar ao , mas a negociação não ocorreu. Sua atitude irritou os torcedores da equipe francesa e o brasileiro foi alvo de muitos protestos e xingamentos.

Com o futuro próximo - pelo menos os próximos três meses - definido, Neymar volta a conviver bem com seus companheiros de equipe, é o que afirma o treinador alemão.

"Ele tem contrato, assim ele está 100% com a gente. Ele está fechado com a gente dentro do campo e entre o grupo. Ele ri bastante com seus companheiros. É bom para ele e para a equipe", disse Thomas Tuchel, que é conhecido pelo seu estilo exigente e 'linha dura' no vestiário. O técnico disse que continuará cobrando melhora do camisa 10 e disse que sempre espera algo a mais do jogador.

"Ele está aqui para marcar gols e ser decisivo, dessa forma eu sou muito exigente com ele. Sempre espero um gol ou uma assistência a mais. Sou assim com ele porque é o Neymar, simplesmente", assegurou o comandante.