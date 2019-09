Neymar decidiu ser feliz no PSG. E com Mbappé e Verratti sempre por perto

Radiante nos gramados, o astro brasileiro parece ter virado a página de sua transferência frustrada para o Barcelona

Com os três gols marcados, Eric Maxim Chuopo-Moting não deve ser o artilheiro do na por muito tempo pois Neymar está de volta. O craque “voltou” com dois (lindos e fundamentais) gols em dois jogos contra (de bicicleta) e (se livrando de três marcadores). “ Ainda pode melhorar ”, promete o técnico Thomas Tuchel.

Neymar, que reconheceu os erros antes do fechamento da janela, entendeu antes de todo mundo, por volta de agosto, que ficaria no PSG. Enquanto sua comitiva ainda digeria a não ida para o , Neymar se resguardou por 15 dias após o fim da janela de transferências.

Desde então, ele mudou seu comportamento, mostrando-se mais aberto com todos os funcionários do clube francês. “Ele está 100%, com o grupo. Ele ri e está completamente unido com os outros companheiros”, completou Tuchel.

Sorrindo nos treinamentos

Neymar é amigo próximo de Daniel Alves, que está de volta ao . Com a saída do lateral, hoje o camisa 10 está mais perto de Kylian Mbappé e Marco Verratti. É com eles que tem mais afinidade e os únicos que Neymar realmente conversa no elenco, seja presencialmente ou por WhatsApp.

Mbappé e Verratti gostam do PSG e passaram boa parte do verão europeu tentando convencer Neymar a ficar em Paris. E Neymar parece que amadureceu e entendeu que o lugar dele, pelo menos por enquanto, em no PSG. “Minha cabeça está 100% no PSG. Desde o momento que a janela de transferências se encerrou, eu definitivamente sou jogador do PSG”, disse o camisa 10 após o golaço de bicicleta contra o Strasbourg.

As redes sociais a favor do craque

Algumas pessoas mais próximas de Neymar dizem que ele está feliz em Paris e que a transferência para o Barça já é página virada. A equipe de comunicação do jogador escolheu as redes sociais como meio de apaziguar a situação e vêm até exagerando um pouco no “amor” de Neymar por Paris.

As redes sociais de Neymar estão cada vez mais com referências a Paris ou a ídolos do PSG. Após o triunfo contra o Real Madrid na Champions League, ele postou uma foto com Mbappé, por exemplo. Fora uma foto (montagem) sem contexto ou pretexto algum dele e Ibrahimovic com a camisa do clube francês.

Seus companheiros e a própria cidade de Paris começaram a ser constantes em publicações de Neymar. O brasileiro, mesmo que só nas redes sociais, passa uma imagem totalmente diferente daquela deixada durante a janela de transferências. Tudo feito para se acreditar em uma retomada entre clube e jogador.