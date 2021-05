Quando Neymar foi contratado pelo PSG?

Atacante brasileiro renovou contrato com o clube parisiense até 2025

Neymar tranquilizou a torcida do PSG após a renovação de seu contrato com o clube ser anunciada na manhã deste sábado (8). O brasileiro fica em Paris até 2025 e se mostrou satisfeito com o projeto parisiense.

Quando Neymar chegou ao PSG?

Neymar chegou ao PSG na temporada 2017/18 em uma transação histórica, já que foi a mais cara do mundo futebolístico. Na ocasião, o brasileiro foi apresentado com uma grande festa, inclusive com direito a mensagem na Torre Eiffel.



(Foto: Loic Tanzi)

Quando termina o contrato de Neymar?

Agora, o camisa 10 tem vínculo com o clube parisiense até 2025. “Tenho orgulho em fazer parte deste grupo, em trabalhar com esses jogadores e de fazer parte da história do clube. São coisas que me fazem acreditar ainda mais no projeto”, disse o brasileiro após assinar o novo vínculo.

🤳 E tem um recadinho especial para a torcida 🇧🇷



❤💙 #NeymarJr2025 pic.twitter.com/oB0IqRasTt — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 8, 2021

Até quando Neymar tinha contrato com o PSG?

A notícia põe fim às especulações sobre o futuro do brasileiro, que antes tinha contrato com os parisienses até junho de 2022.

Os números de Neymar no PSG

No PSG desde a temporada 2017/18, Neymar participou de 114 partidas, com 89 gols marcados e conquistou dez títulos: três edições do Campeonato Francês, duas Copas da França, duas da Copa da Liga Francesa, e três Supercopas da França. Além disso, o camisa 10 é o brasileiro com mais gols pela equipe parisiense.

“É uma alegria seguir em minha aventura no PSG. Estou muito feliz em Paris”, disse o atacante de 29 anos.