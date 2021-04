Neymar é o aluno 'nota 10' de Pochettino: "ele escuta, é muito fácil treiná-lo"

O argentino deu entrevista ao The Guardian e contou sobre seu relacionamento com o brasileiro e com Mbappé

Mauricio Pochettino está acostumado a treinar grandes jogadores. Desde que iniciou sua carreira, já trabalhou com nomes como Jesús Dátolo, Philippe Coutinho, Luke Shaw, Adam Lallana, Heung-min Son e Harry Kane. Mas mesmo assim, o treinador foi só elogios para Neymar e Mbappé, sua dupla de estrelas no PSG, praticamente imparáveis dentro de campo, mas extremamente tranquilos fora dele, segundo o argentino.

Em entrevista concedida ao The Guardian, o ex-técnico do Tottenham refletiu sobre seus últimos passos nos Spurs e seu período de inatividade até assumir o todo-poderoso Paris Saint-Germain, com a queda de Tuchel, e de quebra, ter a tarefa de comandar dois dos melhores do mundo na atualidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Colocando a comunicação com os jogadores como um dos principais desafios como treinador de futebol, o argentino deixou claro que está muito feliz no PSG e que foi muito bem recebido pelo elenco do clube, com destaque para os "humildes" Neymar e Mbappé.

"É muito fácil trabalhar com Neymar, você não precisa fazer muita coisa," explica Pochettino. "Desde o primeiro dia, ele sempre esteve muito aberto. Ele é muito humilde, ouve, aceita todas as instruções de bom grado. Jogadores brasileiros tem algo especial dentro deles, jogam futebol como se estivessem dançando. Ronaldinho foi meu companheiro no PSG, e agora Neymar. Eles se sentem bem em campo, jogando bem."

O brasileiro vai fazendo outra temporada memorável pela Liga dos Campeões da Uefa, com direito a dois jogaços diante do Bayern de Munique, nas quartas de final do torneio. Assim, iria se colocando como um dos favoritos a levar a Bola de Ouro em 2021... se seu companheiro de time, também elogiado pelo treinador, não estivesse ainda mais fantástico.

"Mbappé ama futebol, ama falar sobre futebol. Ele me pergunta sobre a Inglaterra, sobre a Espanha, sobre a Argentina: 'como é o jogo, a mentalidade, a cultura por lá?'. Assiste jogos todos os dias." continuou Pochettino, antes de tocar em seu relacionamento com o atleta. "Ele é muito maduro, confiante, aberto. Fala francês, mas também inglês e espanhol. Eu falo em inglês e espanhol com ele. Falei outro dia: 'Preciso praticar meu francês com você, para melhorar', e ele disse: 'Tudo bem, mas prefiro falar em inglês.' Ele ama praticar outras línguas, aprender."

Com Mbappé e Neymar, o PSG desponta como um dos favoritos para levantar a Liga dos Campeões da Uefa, além de estar, junto com o Monaco, na cola do Lille pela Ligue 1. Um final de temporada que pode ser memorável para o trio, mas que deve ser só o começo de uma parceria que tende a ser duradoura.