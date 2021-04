Mbappé deixa Neymar para trás aos olhos do Bayern: "Ainda vai vencer a Bola de Ouro"

Atacante francês é visto como um jogador completo por Hansi Flick e ofusca protagonismo do brasileiro

Autor de dois gols na vitória do PSG por 3 a 2 contra o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Kylian Mbappé recebe mais atanções do time bávaro do que Neymar. Embora o brasileiro também tenha se destacado na Allianz Arena, é o francês que é visto como o jogador que pode ganhar a Bola de Ouro.

Hansi Flick, treinador do Bayern, e Thomas Müler falaram em coletiva de imprensa sobre o protagonismo do camisa 7 do PSG, deixando Neymar de lado não apenas no protagonismo do Paris Saint-Germain mas na corrida pelo prêmio de melhor do mundo, tão sonhado pelo brasileiro.

"Ele vencerá a Bola de Ouro um dia, estou absolutamente convencido disso. Ele é completo", disse Flick na manhã desta segunda-feira (12). "Ele é rápido, tem uma técnica e, o que mais importante, ele faz muitos gols".

Foto: Getty Images

Müller ecoou a fala de seu comandante e ainda acrescentou um ponto fraco do PSG que pode ser explorado no duelo desta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

"Ele [Mbappé] é muito perigoso. Com nosso estilo de jogo, o espaço será criado automaticamente. A defesa terá uma tarefa importante. Com o PSG, Neymar e Mbappé costumam ficar na frente, não defendem, mas ficam em uma situação perigosa por uma chance de contra-ataque. Você nunca será capaz de mantê-los fora do jogo completamente", falou o atacante alemão.

O desempenho do francês, em números, é ligeiramente melhor do que o brasileiro na atual temporada. Em 39 jogos, Mbappé anotou 33 gols e deu dez assistências. Já Neymar, em menos jogos devido a lesões e suspensões, tem 13 gols e oito assistências em 21 partidas.