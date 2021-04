Neymar e sua 'declaração de amor' a Mbappé

'Minha felicidade no PSG é graças a ele', contou o brasileiro em entrevista concedida à France Football

Que Neymar sempre foi dos mais românticos, nunca tivemos dúvida. Afinal, o jogador já se declarou várias vezes a seus "parças" nas redes sociais, seja atualmente ou em seus famosos tweets antigos, que sempre viralizam. Dessa vez, quem recebeu o carinho do brasileiro foi seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, em entrevista concedida à France Football.

Entre outras declarações, o atacante deixou claro que, se está feliz em Paris, é por conta de Mbappé. Ele explicou a ajuda de seu amigo na adaptação ao país, bem como elogiou o caráter do craque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Ele [Mbappé] me ensinou muito sobre o que é ser francês. Ele me explicou a mentalidade daqui." explicou Neymar em declarações reveladas nesta segunda-feira (12), postadas pela France Football. "Eu devo a ele por boa parte da minha adaptação, e consequentemente, minha felicidade no PSG é graças a ele."

E não é só Neymar que está feliz, muito feliz, com a presença de Mbappé no PSG. Atualmente nas quartas de final da Liga dos Campeões, o time venceu o Bayern de Munique no jogo de ida, por 3 a 2, em grande atuação da dupla, e precisa apenas de um empate simples para conseguir a classificação às semifinais.

Decisivo na Champions, o francês ganhou ainda mais status na imprensa e já vem sendo cotado como um dos favoritos a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, especialmente se os parisienses conseguirem a tão sonhada taça da Liga dos Campeões. Mas os elogios do brasileiro não ficaram só na esfera das quatro linhas.

Mbappé & Neymar pelo @PSGbrasil na Champions League:



Jogos: 34 - 26

Gols: 21 - 20

Assistências: 15 - 11

Mins p/ participar de gol: 76 - 70

Passes decisivos: 56 - 71

Grandes chances criadas: 26 - 18

Chutes (no gol): 92 (57) - 76 (48)

Dribles certos: 91 - 147

Notas: 7.47 - 8.15 pic.twitter.com/V6xAHRaN0Z — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) April 7, 2021

"Eu fico muito tocado pelo homem que ele é. Kylian é muito prestativo, sempre quer ajudar, sempre está feliz, trata todos bem e é muito educado. Uma pessoa muito boa. É por isso que nós nos damos tão bem." elogiou Neymar, antes de detalhar mais uma vez as qualidades no futebol do companheiro. "Na primeira oportunidade de vê-lo treinar, eu notei sua velocidade, inteligência, capacidade nos dribles e humildade para seguir evoluindo. Aí, eu falei para mim: 'é nosso garoto de ouro'. Só velocidade não basta. Você precisa ser inteligente para a utilizar, e Kylian é. Tem muito repertório."

Prestes a tentar a classificação para as semifinais da Champions, na vice-liderança da Ligue 1 e nas quartas da Copa da França - além do título da Trophée des Champions, uma espécie de Supercopa -, o PSG conta com Neymar e Mbappé, parceiros dentro e fora de campo, para chegar ao que sempre sonhou: a dominância nacional e continental. Resta saber se a dupla, que se dá tão bem, conseguirá realizar a proeza.