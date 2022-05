PSG admite vender Neymar após renovação com Mbappé

O Paris Saint-Germain está aberto a possibilidade de vender Neymar nesta janela de transferências do verão europeu, é claro, se receber uma proposta adequada pelo atacante brasileiro, conforme a GOAL pôde apurar.

Aliás, o atacante assinou um novo contrato no Parque dos Príncipes no ano passado, com um acordo até 2025. Porém, existem pessoas de dentro do clube que acreditam que o jogador estaria em decadência na carreira, principalmente com suas lesões e sua atitude fora dos gramados.

Neymar assinou com o PSG em um acordo recorde da história do futebol de 222 milhões de euros em 2017, e desde então marcou 100 gols pelo clube, enquanto conquistou quatro títulos da Ligue 1.

A GOAL pôde confirmar que o PSG está aberto a ofertas que correspondam ao valor de Neymar quando o mercado de transferências abrir. Além disso, o acerto da renovação de contrato com Kylian Mbappé também pode afetar o futuro de Neymar no clube.

Getty Images

Da parte de Neymar, ele está bastante satisfeito em permanecer no PSG e não tem intenção de sair, mas o diretor esportivo, Luis Campos, e sua equipe estão preocupados com o futuro do atacante e, por isso, querem deixar a porta aberta para sua possível saída.

Um retorno ao Barcelona foi debatido como a possibilidade mais provável para Neymar, caso ele acabe deixando o PSG, apesar do presidente do Camp Nou, Joan Laporta, ter admitido que só seria capaz de contratá-lo de forma gratuita.

Além disso, a GOAL apurou que o nome de Neymar surgiu na janela de transferências de inverno, enquanto PSG e o Barça conversavam sobre uma possível troca por Ousmane Dembélé, mas este último está prestes a deixar a Catalunha com seu contrato expirando no próximo mês.

O único clube que poderia pagar o preço pedido de Neymar e igualar seu salário atual é o Newcastle, da Premier League, que anunciou a conclusão de uma aquisição apoiada pela Arábia Saudita, ainda em outubro.

O atacante não estaria disposto a desistir do futebol da Liga dos Campeões para se juntar ao time inglês. No entanto, seu staff não foi informada de que ele está em nenhuma lista oficial de transferências do PSG ainda.