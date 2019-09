Neymar leva 'enquadrada' da prefeita de Paris

Às vésperas do possível retorno do camisa 10, Anne Hidalgo diz que o brasileiro tem que dar todo o seu melhor

A novela que durou o verão europeu inteiro já acabou, mas continua ganhando cenas extras. A “operação Neymar” terminou com o brasileiro ficando no PSG. Depois do pai do jogador falar que “ele era feliz em ” e da afirmação de Javier Bordas, diretor do Barça, que o clube catalão fará o possível para ter Neymar de volta, agora foi a vez da prefeita de Paris comentar o caso.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

“Neymar, você terá que nos ajudar a vencer”, disse Anne Hidalgo ao canal Télé-Loisirs. “Gosto de futebol, gosto desse time e torço incondicionalmente. Ele coloriu a Torre Eiffel de azul e vermelho, cores de Paris e do . Agora, meu garoto, nós te amamos muito, mas você terá que se superar e vencer a Liga dos Campeões. Tenho certeza que o PSG vencerá”.

Neymar pode voltar a atuar pelo Paris Saint Germain já neste sábado, quando o time recebe o no Parque dos Príncipes. Mas ele deve ter uma recepção hostil, assim como foi na primeira rodada do Campeonato Francês. Mas ao contrário dos fãs do time, a prefeita prefere pedir que o brasileiro agradeça ao clube a cidade que o receberam tão bem.

“Ele precisa colocar os pés no chão e ajudar a sua equipe, que o trouxe e pela qual ele vibrou. Paris o recebeu muito bem. Certamente haverá complicações com os fãs, mas se Neymar der tudo o que pode dar, acho que tudo será perdoado”.