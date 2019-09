Neymar deve desculpas ao Paris Saint-Germain?

Neymar foi cobrado por prefeita de Paris, torcedora do PSG, a qual afirmou que perdão por parte dos torcedores depende somente do atacante brasileiro

Neymar viveu momentos de tensão durante os últimos meses no devido às chances de transferência para o . Após o fechamento da janela e a permanência de Ney no elenco, o jogador inicia a temporada 2019-20 repleto de desconfiança por parte do torcedores franceses, ainda mais após ter revelado o desejo de deixar o clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Neste cenário, o brasileiro tende a ser cobrado por boas atuações e títulos, conforme ressaltou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Em entrevista ao canal Télé Loisirs, Hidaldo cobrou publicamente o atleta: "Eu gosto de futebol, eu gosto desse clube e torço inteiramente por ele. Ele aceitou a Torre Eiffel de vermelho e azul, as cores de Paris e do . Então agora, meu garoto, nós amamos você, mas você terá que se erguer e vencer a Liga dos Campeões".

De acordo com a prefeita, vai demorar um tempo para que a torcida do PSG perdoe o brasileiro, e só dependerá de Ney para que isso ocorra: “Ele tem que voltar com os pés um pouco mais no chão e ajudar o time que o comprou, pelo qual ele vibrou. Paris deu as boas-vindas a ele. Bom, é claro que os torcedores vão levar um tempo, mas se Neymar der o que ele pode dar, acho que tudo será perdoado”.

Neymar iniciou os treinamentos junto ao elenco e deverá retornar aos campos com o PSG na próxima rodada da , nesta sábado (14), contra o . A situação gerou questionamentos ao treinador, Thomas Tuchel. Em entrevista, o comandante indicou que não tem como controlar as atitudes por parte dos torcedores a respeito de protestos contra o mesmo. Neymar, vale lembrar, foi alvo de cânticos ofensivos em um jogo do PSG no início da temporada.

"Eu entendo que nem todos os torcedores estão felizes com esta situação, com o que aconteceu. Mas eu não posso controlá-los. A única coisa que posso controlar é o que acontece na minha equipe. Ney é nosso jogador e precisamos manter o foco nesse assunto. Amanhã (sábado), vamos ver. Eu não espero nada. Ele é jogador do PSG e tenho certeza de que ele nos ajudará a alcançar nossos objetivos, e o primeiro é vencer o Strasbourg", disse.

Mais artigos abaixo

Apesar das declarações de apoio do treinador ao atacante brasileiro, o clima de tensão segue nos bastidores do clube e principalmente em cima de Neymar que ainda é alvo de protestos. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o PSG teria orientado um grupo de torcedores fanáticos chamado de “ultras”, para evitar polêmicas com o atacante.

Caso Tuchel escolha escalar Neymar no duelo deste final de semana, o brasileiro deverá encarar a tensão que o mesmo gerou devido às declarações e a novela com o Barcelona.