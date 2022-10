Neymar "corneta" lugar de Vini Júnior na Bola de Ouro e fala onde atacante deveria estar

Craque do Paris Saint-Germain concorda com prêmio a Benzema, mas vê companheiro de seleção brasileira desprestigiado

Neymar não participou da festa da Bola de Ouro pois passou a maior parte da temporada passada lesionado e não integrou a pré-lista de 30 finalistas, mas não deixou de opinar sobre a premiação da última segunda-feira. Em um postagem nas redes sociais nesta terça (18), o astro do PSG saiu em defesa de Vinicius Júnior, do Real Madrid, o oitavo colocado. Segundo Neymar, seu companheiro de seleção brasileira merecia, no mínimo, integrar o pódio.

“Benzema merecido, craque! Agora o Vini Jr estar em oitavo não dá. Mínimo entre os três”, escreveu Neymar, exaltando o ganhador do prêmio, o francês Karim Benzema. O pódio da eleição foi completado pelo senegalês Sadio Mané, ex-Liverpool, hoje no Bayern de Munique, e pelo belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.

Vini Jr ficou na oitava colocação, melhor posição de um brasileiro desde Alisson em 2019. Na ocasião, o goleiro ficou em sétimo. O ex-Flamengo esteve atrás de Kylian Mbappé (6º) e Thibaut Courtois (7º). Luka Modric (9º) e Erling Haaland (10º) fecharam o top-10.

Seis vezes selecionado para o top-10 da Bola de Ouro, Neymar ficou de fora até do top-30 na edição de 2022 do prêmio. A última temporada do atacante foi a menos efetiva em gols desde 2013/2014, quando chegou ao Barcelona. Em 2021-2022, o ex-santista disputou 28 jogos, balançou as redes 13 vezes e distribuiu oito assistências.