Neymar comemora eliminação de Lumena: “Vai ter que militar na jornada fora da telinha”

Craque do PSG não perde a oportunidade de ironizar a psicóloga, eliminada do BBB 21 nesta terça-feira (02), e agita as redes sociais novamente

Neymar se tornou um dos principais ‘comentaristas’ do Big Brother Brasil 21 nas redes sociais. Nesta quarta-feira (03), após a eliminação de Lumena, o craque do PSG não perdeu a oportunidade de ironizar a sister, que deixou o reality show com 61,31% dos votos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neymar já havia declarado sua torcida contra Lumena e seu grupo, chamado de "Gabinete do Ódio", desde o início do programa. O craque do PSG agitou as redes sociais quando Karol Conká, uma das integrantes da ‘panela’, ao lado de Nego Di e Projota, esteve no paredão e foi eliminada com enorme taxa de rejeição.

Então, nesta quarta-feira, um dia depois do paredão - que também contou com Projota e Arthur, além de Lumena, claro -, o camisa 10 da seleção brasileira não perdeu a oportunidade de ironizar a psicóloga e celebrar sua eliminação, usando trocadilhos com expressões que ela costumava costumava utilizar repetidamente no programa, como "jornada" e "é grave".

"E não é que a JORNADA da Lumena acabou. Vai ter que militar na JORNADA dela fora da telinha. Isso é GRAVE!! Boa JORNADA pra você aqui junto da nossa JORNADA", escreveu Neymar, acompanhado de emojis sorridentes.

E não é que a JORNADA da lumena acabou 😆😆😆

Vai ter que militar na JORNADA dela fora da telinha 🤣🤣

Isso é GRAVE!!

Boa JORNADA pra você aqui junto da nossa JORNADA. — Neymar Jr (@neymarjr) March 3, 2021

Depois da brincadeira, Neymar aproveitou para dar aquela ‘cornetada’ nos críticos, que muitas vezes reclamam de seus posts comentando o programa. Ele também afirmou que está se sentindo bem e segue se recuperando da lesão que o tirou dos gramados há cerca de três semanas.

Uma pausa no BBB... porque tem gente que tá incomodado🤣🤣

Treinei hoje, me senti bem e tô feliz... bora seguir evoluindo! 😜 — Neymar Jr (@neymarjr) March 3, 2021

Enquanto assiste o BBB, Neymar trabalha para retornar a tempo de enfrentar o Barcelona, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No entanto, desta vez, o camisa 10 não precisa ter muita pressa. Após a goleada por 4 a 1, o Paris encaminhou sua classificação e não deve ter grandes problemas para passar pelo Barça na próxima quarta-feira (10), no Parc des Princes.