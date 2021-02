Neymar faz 'live' do BBB no Twitter e consegue arrancar elogios até de seus críticos

Com torcida declarada, craque do PSG se tornou um dos principais comentaristas do Big Brother Brasil na rede social

Neymar está mais uma vez nos Trending Topics do Twitter. Desta vez, não é nem pelo seu desempenho dentro de campo e nem por polêmicas fora dele, mas sim por seus comentários sobre o Big Brother Brasil 2021, que rendem elogios até de seus críticos.

O jogador brasileiro é um telespectador assíduo do programa da TV Globo e mesmo com a diferença de fuso horário entre Brasil e França (são quatro horas de diferença), o craque assiste o BBB ao vivo - em Paris, o programa é exibido por volta das 3h da madrugada. No Twitter, Neymar comenta os principais acontecimentos da casa e já deixou claro o seu lado na disputa pelo 1,5 milhão de reais.

Com torcida declarada para Gilberto, Sarah e Juliette, o que mais chama a atenção dos críticos do jogador é o posicionamento contra Karol Conká, Lumena, Nego Di (que já se envolveu com polêmicas com Cortez, do Grêmio) e Projota, vistos como "vilões" da edição e pivôs da saída de Lucas (outro participante que Neymar já havia deixado claro que gostava).

Juliette é aqueles amigos que fala pra kct mas a gente não vive sem.... ela é pura, zero maldade ... (eu tenho uns amigos assim) 🤣❤️ — Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

Sarah ... eu já te amo 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 deu aula — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

Boa nego di, tá no caminho certo .... caminho certo de sair com 99% dos votos 🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

Inclusive, o camisa 10 do PSG interage até com Boninho, principal diretor do programa. Após a edição do último domingo (7), o craque pediu para o diretor cancelar o "Paredão" desta semana. Nesta segunda-feira (8), Boninho pediu sugetões de "Jogo da Discórdia" para Neymar.

MUTIRÃO PRO PAREDÃO FAKE — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2021

Semana que vem vamos apimentar mais!! Quer sugerir um jogo? Manda uma ideia... 🤭😊 — J.B. Oliveira (@boninho) February 9, 2021

Muitas pessoas estão até "surpresas" com as opiniões de Neymar e seus comentários na rede social. Para aqueles que acompanharam a edição de 2020, as participações do camisa 10 do PSG não são novidade. No ano passado, o jogador também comentava ativamente sobre o BBB no Twitter, apoiando Felipe Prior e Babu Santana.

Confira mais comentários de Neymar sobre o BBB e alguns comentários de seus críticos:

Bora falar de bbb porque de futebol esse fds não foi legal 😢🤦🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) January 31, 2021

Ja to ligado 👀 pic.twitter.com/na4Qz92BWT — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2021

Qual é a pérola que a lacradora mamacita vai soltar hoje? ... ansioso já 🤣 #ForatodososK — Neymar Jr (@neymarjr) February 2, 2021

O mais engraçado do neymar comentando o bbb ao vivo é que la na frança são >4 DA MANHA< e amanha tem treinokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — memes futebolisticos Especialista em BBB (@Mfutebolisticos) February 9, 2021

Esse #BBB21 ta tão intenso que eu to concordando e dando LIKE no neymar gnt hahaha — Isabela Amaro (@isa_amaro) February 9, 2021

eu odeio esse BBB que me obrigou a concordar com Prior, Hadson e Neymar.... nunca perdoarei Karol Conka — Igor Caires (@igorccaires) February 9, 2021

Tô amando conhecer esse lado Maria fifi do Neymar #BBB21 — 𝑐𝑎𝑚𝑠 (@Heiversun) February 9, 2021

O BBB me fez seguir o Neymar, O NEYMAR MANO #BBB21 — Maharinha 🦩 (@mahara_lucas) February 9, 2021

Eu nunca pensei que ia tá mesmo lado que o Neymar #BBB21 — Mercúrio Retrógrado tá on (@neivalu_) February 9, 2021