Neymar ainda não cumpriu nenhuma das exigências do Barcelona

Jogador brasileiro, por exemplo, ainda não retirou a demanda judicial contra o Barça no valor de R$ 100 milhões

A novela da possível saída de Neymar do e a provável ida ao parece estar muito longe do fim. Isso porque o jogador brasileiro parece não mover um dedo sequer para cumprir as exigências que o Barcelona impôs há algum tempo para o retorno ao Camp Nou, e essa "estratégia" é recíproca. Foram quatro condições impostas pelo Barça: admitir publicamente que quer voltar ao clube catalão e reconhecer que errou ao sair para o PSG, aceitar redução considerável em seu salário e retirar a demanda judicial contra o Barça de cerca de R$ 100 milhões .

Até então Neymar não cumpriu nenhuma dessas exigências. Inclusive, suas recentes declarações de que seu maior momento como jogador teria sido, junto com as , a remontada por 6 a 1 do Barcelona sobre o PSG, parecem mostrar alguém que está querendo colocar mais "lenha na fogueira" entre dois times que já têm as relações estremecidas, exatamente por causa da transfrerência de Neymar, em 2017.

A questão salarial só será possível resolver quando o PSG der o sinal verde para o Barça negociar oficialmente com Neymar e seu staff. Só que esse sinal verde é exatamente o que parece mais longe de toda a história. De acordo com o As, o PSG teria recusado uma oferta de 40 milhões de euros mais Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé. O clube parisiense não aceitou a proposta e só irá negociar o valor pago por Neymar em 2017, ou seja, 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões).

O cenário fica claro: o PSG só quer dinheiro, só que depois de gastar algo em torno de R$ 982 milhões nas contratações de Griezmann, De Jong e Neto, dificilmente os catalães tenham mais R$ 820 milhões para desembolsar por um atleta.