#NeyDay: internautas se empolgam em torcida por Neymar na Liga dos Campeões

A partida entre Bayern de Munique e PSG, pela Liga dos Campeões, já começou, pelo menos no Twitter

O jogo mais esperado das quartas de final da Liga dos Campeões acontece hoje (07), às 16h (de Brasília): a reedição da grande final da temporada passada entre Bayern de Munique e PSG. E como de costume, os fãs de Neymar não perderam tempo para mostrar todo seu apoio ao craque brasileiro utilizando a #NeyDay, afinal, hoje é dia de Neymar em campo pelo Paris.

As quartas de final da Liga dos Campeões começaram com tudo. Nesta terça-feira (06), o Manchester City venceu o Borussia Dortmund nos minutos finais, com Kevin de Bruyne decidindo, enquanto o Real Madrid derrotou mais uma vez o Liverpool de Jurgen Klopp, mas desta vez com show de Vini Jr. E depois de dois grandes jogos, fica a expectativa para o duelo mais esperado desta fase do torneio: Bayern de Munique x PSG.

E a quarta-feira (07) começou cedo para os fãs de Neymar, que logo nas primeiras horas da manhã já estavam lotando as redes sociais com mensagens de apoio ao craque brasileiro e ao Paris. E como muitos grupos do Whatsapp, o Twitter amaneceu com as mensagens de bom dia.

vamo acordando rapaziada hojee o pai jogaaa, bom dia !!! #neyday pic.twitter.com/pP1ij6yLDX — pedrinho\ (@euuopedrinho) April 7, 2021

Hoje o sol nasceu nojento, vento batendo pro norte, neyday ta aberto, todos á postos para o horario sagrado, as 16:00 horario de brasilia essa divindade estará em campo🔥🔥🔥🔥 #neyday pic.twitter.com/QYknSMOWXO — 千卂ㄥ卂丂丂 (@Felippe_Falass) April 7, 2021

Acordei e já joguei no YouTube “Neymar magic skills” 🥵 #neyday — gabepassare (@PassareGabriel) April 7, 2021

Cabe destacar que essa será a grande chance de o PSG dar o troco no Bayern de Munique, após a derrota na final da temporada passada. E se o Paris não está tendo sua melhor temporada na Ligue 1, o mesmo não pode ser dito na Liga dos Campeões.

O clube francês vem embalado na competição e conta com força máxima para o duelo desta quarta, incluindo a dupla Neymar e Mbappé. Do outro lado, o Bayern não contará com sua principal estrela, Robert Lewandowski, atual melhor do mundo.

Se o Neymar acha, eu concordo.

Se o Neymar fala, eu escuto.

Se o Neymar erra, eu perdoo.

Se o Neymar tem 100 fãs, eu sou um deles.

Se o Neymar tem 10 fãs, eu sou um deles.

Se o Neymar tem 1 fã, eu sou esse fã.

Se o Neymar não tem fãs, eu não existo.

Hoje o dia é do homi#neyday pic.twitter.com/hNFKg65m8n — Gianzim (@Giazim1) April 7, 2021

EU TO MALUCO 🤪😜🤪😜🤪😜🤪😜 EU TO NA CHUVA🌧️🌧️🌧️🌧️ EU TO MALUCO🤪🤪😜😜🤪 NEYDAYZADO ⚽⚽ É O #neyday🗣🗣🗣 CARALHO 📞📞📞ALO AI 🗣🗣🗣IRMÃO É GOOOLL DO NEYMAR🇫🇷🇧🇷🇫🇷🇧🇷 VAMO0000💪💪💪💪 EU TO MALUCO🤪😜😜😜🤪🤪 pic.twitter.com/rKOLfJ9Hms — theuzika (@Sylvestrezin) April 7, 2021

Vc viu 😧a briga 🙈que teve😱 na frente 😮da sua 😬casa ontem😆? Não😦 viu? 3 anjos👼 lutando 😍para dar a Champions league 🏆 ao ADULTO NEY 🇧🇷POR FAVOR se você crê 🙏🏼 em Neymar 🙏🏼 encaminhe esta mensagem ✉ QUARTA vais ter uma boa notícia!!! NÃO IGNORE🛑 #neyday pic.twitter.com/iN9oODXB9Z — #neyday (@_Maforte) April 7, 2021

Neymar também logo usou sua conta no Twitter para mostrar que está pronto para passar pelo Bayern e espantar o último fantasma que resta ao Paris na Liga dos Campeões. E se depender dos fãs do camisa 10, a partida já começou, e não vale perder nenhuma dividida nem nas redes sociais.

Um péssimo dia para quem odeia este homem#neyday https://t.co/d4rRoZxjHQ — ᴄᴀɪᴏ (@caioczismann) April 7, 2021

Jogou onde??⚽️ Deu tapa aonde??👋🏼 Já assinou contrato??✍🏼 Já pisou na neve?❄️ Já cuspiu no Bernabeu??🏟 Já sentiu o cheiro da Europa?👃🏽 Já bufou na liberta??😤 Ganhou oq juvenil??🏆 E a conta??💰 não fode 🤬 TROPA DO NEYMAR😡#neyday ixquece fi — 𝒎𝒆𝒍 (@amellindasx) April 7, 2021

#NeyDay a todos.. Quem discordar é inimigo! — KL (@karllynniquer) April 7, 2021

ACORDEI, AÍ FUI NA COZINHA TOMAR UM CAFÉ E MEU IRMÃOZINHO VEIO CORRENDO ME ABRAÇAR PRA ME DAR BOM DIA, DEI LOGO UM CHUTÃO, JOGUEI NA PORTA, BOM DIA O CARALHO, HOJE É DIA DE GUERRA PORRA, É NEYDAY, MANÉ BOM DIA, PILHADÃO E A CRIANÇA VEM ME DA BOM DIA. #neyday — El nogue$9 (@nogues9_) April 7, 2021

