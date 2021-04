Vinícius Júnior cala haters sendo decisivo como poucos pelo Real Madrid na Champions

O brasileiro foi o melhor em campo nos 3 a 1 sobre o Liverpool, no duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

O sorriso jovial, o “Júnior” em seu nome e algumas decisões erradas, tomadas justamente antes de tirar aquela “nota 10”, mostram que Vinícius ainda é um jogador em desenvolvimento. E ainda que o seja, os lampejos de sua grande habilidade chamam atenção desde os tempos em que ainda atuava na base do Flamengo. Quando o Real Madrid o comprou, por 45 milhões, o preço alto e a expectativa de que os madridistas viam no garoto criado em São Gonçalo o melhor talento brasileiro desde Neymar, criaram grandes expectativas e, em contrapartida, muita inveja.

Como parece ser natural neste momento da história mundial, houve quem chutasse o meio termo: qualquer belo drible ou leve acerto passava ser argumento de que Vini já poderia ser considerado um craque, um fenômeno, e qualquer decisão errada ou deslize acendia as chamas dos haters para ‘baterem’ com exagero no garoto – muitas vezes descendo ao deplorável e criminoso nível do preconceito racial, inclusive. A verdade, geralmente menos impactante do que os exageros, mostrava lampejos de grande futebol, que ainda careciam de consistência e a constante falha na decisão final: uma finalização dada na hora em que o melhor a se fazer era o passe; a tentativa de assistência dada na hora em que o chute seria a melhor escolha. E alguns chutes e outras tentativas de assistências que não saíam conforme se esperava.

Mas o fato de ser, desde os 18 anos, um jogador do Real Madrid mostra que Vinícius Júnior está muito longe de ser um fracasso. O garoto já foi decisivo em vitória dos merengues contra o Barcelona, mas nenhum lance ilustrou tão bem o seu momento quanto o quase golaço por ele marcado contra a Atalanta, pelas oitavas de final da Champions League, quando enfileirou adversários da equipe italiana antes de, na cara do gol, desperdiçar a finalização. Foi um aceno ao futuro, mostrando por que ele é considerado uma promessa de craque – daqueles craques com nível mundial.

O futuro, contudo, não acontece do nada. Ele é construído pouco a pouco sob o véu do presente. E foi justamente no jogo de ida das quartas de final desta mesma Champions League, contra a camisa pesada do Liverpool, que Vinícius Júnior fez o que futuramente poderá ser lembrado como o seu primeiro grande anúncio como craque. Hoje a percepção é de que o brasileiro, aos 20 anos, ainda precisa melhorar exatamente em sua decisão final. E ele precisa. Mas contra os ingleses, no duelo realizado na capital espanhola, Vinícius jogou como gente grande: decidiu com maturidade e sem errar.

(Foto: Getty Images)

Foram dois gols anotados na vitória por 3 a 1 sobre os Reds, placar que dá uma vantagem interessante aos comandados de Zidane para o duelo de volta. O primeiro deles abriu a contagem antes mesmo do intervalo, com Vinícius matando a bola com extrema categoria no lançamento lindo de Toni Kroos antes de finalizar com segurança e qualidade. Asensio fez o segundo, antes de Salah, já na etapa derradeira, diminuir para o Liverpool. Coube a Vinícius, dentro da área e com um simples toque após o passe de Modric, dar números finais ao confronto.

Quatro finalizações, duas a gol... e dois gols. Até este momento, é indiscutivelmente a melhor exibição de Vinícius com a camisa do Real Madrid. Justamente na competição que desde a década de 1950 é a grande obsessão do clube espanhol, e justamente em um mata-mata. Poucas vezes em sua história os torcedores madridistas viram alguém tão jovem resolver desta maneira no principal torneio europeu de clubes.

Vinícius, afinal de contas, é o segundo atleta mais jovem a ter feito dois gols pelo Real Madrid em um mata-mata continental – sendo mais velho apenas do que Chus Pareda, autor de dois tentos sobre o Sevilla nas quartas de final em 1958. Já nesta era moderna da Champions League, apenas o mítico Raúl González, então com 18 anos, era mais jovem do que o gonçalense quando estufou as redes no mata-mata do torneio (em 1996, contra a Juventus).

Tais feitos colocam Vinícius como um grande jogador do Real Madrid? Ainda não. Mas são grandes indícios, cada vez mais com cara de ponto de partida, e não deixam de ser uma resposta aos haters do brasileiro. No pensamento “jogo-a-jogo” que marca o futebol de elite, Zidane e outros nomes mais experientes do clube buscam tirar o peso de suas costas e não têm vergonha ao dizerem que não adivinham o futuro...

"Fico feliz por ele porque ele precisava marcar, assim como Marco (Asensio) ou o Karim. Ele está jogando bem, está ajudando a equipe e, quando faz um gol, fica com mais energia. Faltava um gol para o Vini e isso vai lhe dar muita confiança. Ele merece", disse o técnico Zinedine Zidane após os 3 a 1 sobre o Liverpool. "Não sei se foi o melhor jogo dele, mas dois gols em quartas de final são importantes", completou.

Glória a Deus sempre! Pra vocês madridistas!

¡HALAMADRID! ⚽️🔥⚡️ pic.twitter.com/uhVxJ0enTn — Vini Jr. (@vinijr) April 6, 2021

Já o lateral-esquerdo Ferland Mendy deu um testemunho que explica muito do que hoje é o pensamento que cerca o brasileiro, especialmente após uma exibição como esta mais recente: "Eu não sei se ele é o futuro do Real Madrid, mas espero que ele trabalhe para ser". Sem que Mendy soubesse, aos microfones do Movistar+ Vinícius só deu força a este responsável otimismo: "Eu sempre sigo trabalhando, meus companheiros de time me encorajam muito para isso".

"As pessoas que estão fora ficam falando", disse o jovem, falando sobre seus críticos. "Eu sempre sigo trabalhando. Eu nunca fiz dois gols (em um único jogo) com esta camisa, acho que é o meu melhor momento. Eu mostrei o escudo porque eu trabalho muito e sempre sonhei em defender o Real Madrid", completou.

Vinícius seguirá a trabalhar para desenvolver o máximo de seu potencial, enquanto o futuro vai aparecendo pouco a pouco diante de nossos olhos. As dúvidas, entretanto, ainda são muitas: lembremos que ainda há o jogo de volta contra o Liverpool. Mas os indícios sobre o futebol de Vinícius Júnior são extremamente animadores.