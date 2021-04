Klopp, de algoz a vítima do Real Madrid

Com Liverpool e Borussia Dortmund, Klopp já viveu altos e baixos diante do Real Madrid, adversário desta terça-feira (06) na Liga dos Campeões

O futebol é um daqueles esportes em que os protagonistas podem passar de mocinho a vilão, ou vice-versa, em questão de poucos minutos. E Jurgen Klopp já viveu os dois lados dessa moeda diante do Real Madrid, adversário do Liverpool nesta terça-feira (06), pela abertura das quartas de final da Liga dos Campeões.

Seja com o Borussia Dortmund, onde construiu boa parte de sua reputação no futebol ou europeu, ou no Liverpool, onde atingiu o status de melhor treinador do mundo, Jurgen Klopp deve capítulos longos de sua história ao Real Madrid. E nesta terça-feira (06), o comandante dos Reds irá enfrentar justamente o clube merengue, que já foi seu algoz e sua vítima na Liga dos Campeões.

Ao todo, Klopp e Real Madrid já se enfrentaram sete vezes, com glórias e decepções para os dois lados. Ainda em 2012, sob o comando do Borussia Dortmund, o treinador enfrentou o gigante espanhol pela fase de grupos da Champions. A vitória por 2 a 1 em casa, seguida de um empate fora por 2 a 2, já mostravam a força amarela, que aos poucos se colocava como uma das potências da Europa. Mas foi em 2013 que Klopp e Dortmund mostraram ao mundo e ao Real Madrid do que eram capazes.

Nas semifinais da Liga dos Campeões, um 4 a 1 no Signal Iduna Park, com direito a um poker do imparável Lewandowski, fizeram com que o Real Madrid de Cristiano Ronaldo não pudesse reverter o resultado na partida de volta, levando Klopp e Borussia Dortmund para a final da principal competição de clubes da Europa, eliminando o maior vencedor da história do torneio.

O treinador acabou perdendo a decisão para seu rival local, o Bayern de Munique - que antes mesmo da final já se preparava para contratar Lewandowski e Mario Gotze, dois dos principais jogadores do Borussia -, mas se colocou entre os principais treinadores do mundo, dono de um estilo de jogo com intensidade única.

Então, alguns anos depois, ele chegaria ao Liverpool para comandar a reconstrução do gigante inglês, que vivia um longo jejum de títulos de expressão. Klopp cumpriu sua missão com louvor, conquistando a Liga dos Campeões e a Premier League, mas nem tudo foi tão simples assim.

Isso porque antes de conquistar os títulos, em 2018, o treinador levou os Reds para a final da Champions, na expectativa de conquistar um título grande depois de muitos anos. Mas o adversário da vez foi o Real Madrid, que venceu por 3 a 1 para ficar com mais uma orelhuda em sua história - em uma partida que contou com a lesão de Salah nos minutos iniciais da decisão e falhas incríveis do goleiro Karius, um jogo certamente inesquecível para os torcedores dos Reds e para Jurgen Klopp. Agora, o alemão e o Liverpool terão a chance de dar o troco no Real.

"A minha motivação é máxima, mas não tem nada a ver com o que aconteceu em 2018. Agora queremos mostrar como somos bons e que podemos ir para a próxima fase", declarou o treinador antes do duelo desta terça.

O fato é que o destino reservou mais um encontro entre Jurgen Klopp e Real Madrid pela Liga dos Campeões. E mais um capítulo desta história será escrito nos próximos oito dias.